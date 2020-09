Am Samstag, den 05. September fanden in der städt. Turnhalle Traismauer die Vereinsmeisterschaften der Sektion Tischtennis statt. es waren 12 Spieler am Start, leider fehlten Artner Reinhard (Verletztung), Ast Gerhard (Urlaub), Caha Patrick, (Turnier), Schreiber David (Termin) und Martin Dostalik. Man sah aber trotzdem sehr spannende Spiel von den Akteuren.Vereinsmeister wurde der Neuzugang aus Scheibbs Daniel Hauss vor Berger Andreas Dritte würden Fessl Patrick und Doberenz Tom der auch in Zukunft für Traismauer auf Punktejagd geht, er kommt vom Verein Froschberg Linz.

In der Gruppe B gewann Pöll Lukas, vor Harald Schörgmaier Dritte wurden Heinz Lukaschek und Helmut Roucka.

Meister Sebastian siegte im Nachwuchsbewerb vor Prochaska Robin und Miedler Marcel.

Dem Doppelbewerb holten sich Alfred Poyntner / Pöll Lukas vor Harald Schörgmaier/ Doberenz Tom, dritte wurden Hauss Daniel / Meister Sebastian.

Die Vereinsmeisterschaft war eine gute Vorbereitung für die am Wochenende beginnende Meisterschaft. Dank auch an die beiden Sponsoren Raffeisenbank Region St. Pölten Geschäftsstelle Traismauer und die NÖ. Volksbanken Geschäftsstelle Herzogenburg

Die Vereinsleitung wünscht allen Mannschaften recht guten Erfolg.

Obmann Walter Ast