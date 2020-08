Generationswechsel an Spitze der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach

Martin Groiss, Baujahr 1984, ist neuer Vorstand der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach.

HERZOGENBURG. Heuer feiert die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank AG ihr 150-jähriges Bestehen. Dieses Jahr ist gleichzeitig auch ein Jahr des Generationswechsels in der Führung dieser Regionalbank: So wird der langjährige Vorstandsdirektor Walter Dörflinger nach über vierzig Jahren in der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, davon mehr als zehn Jahre als Vorstand, mit Ende August aus dem Vorstand ausscheiden und den verdienten Ruhestand antreten.

Vertreter der jüngeren Bankgeneration

Mit Martin Groiss, Jahrgang 1984, übernimmt mit Wirkung vom ersten September ein Vertreter der jüngeren Bankgeneration diese Funktion. Friedrich Stefan, bisheriger zweiter Vorstand der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, übernimmt den Vorstandsvorsitz. Somit stellt die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach einerseits in bewährter Weise die Kontinuität in der Bankführung sicher und richtet sich andererseits mit dieser Neubesetzung gleichzeitig noch stärker an den neuen Herausforderungen des Bankengeschäfts der Zukunft aus.

Seit 2014 mit an Bord



Martin Groiss ist seit 2014 in der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach tätig. Bereits 2015 übernahm er die Bereichsleitung der Region Wienerwald, mit 2016 wurde ihm die Gesamtprokura erteilt. Ab 2017 zeichnete er für den gesamten Retailbereich verantwortlich und wurde auch für den Bereich des Marktvorstandes vertretungsbefugt. „Es ist mir eine große Freude, in Zukunft meine Erfahrungen in der Führung der Sparkasse und zur Erarbeitung von Lösungen für Zukunftsfragen einzubringen.“, meint dazu Groiss.

„Wichtiger Partner der Region“

„Wir verstehen uns seit jeher als wichtiger Partner der Region, und zwar sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft. Wir sind hier gegründet, gewachsen und besonders verwurzelt und bieten mit nahezu dreißig Prozent Eigenkapital unseren Kunden eine ganz besondere Sicherheit im Spitzenfeld der heimischen Bankenlandschaft. Mit Hilfe unserer Privatstiftung setzen wir auch gesellschaftliche und soziale Meilensteine. Wir leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Sicherung des regionalen Lebensstandards. Daran werden wir auch in Zukunft festhalten. Denn genau das macht uns als Sparkasse so einzigartig“, so Groiss abschließend.