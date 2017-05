Spiel mit! Spielenachmittag der Kinderfreunde Wölbling

02.05.2017, 10:30 Uhr

Beim Spielenachmittag am Freitag den 28.4.2017 der Kinderfreunde Wölbling durften das Team der Kinderfreunde Wölbling ca. 25 Kinder und ihre Eltern auf das herzlichste begrüßen.

Es wurde gesungen, gespielt & gebastelt, auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Alle Spielestationen waren sehr beliebt. Das Team freut sich über zahlreiche neue Mitglieder. Einige fahren auch zu dem Pfingstlager 2017 im Schloß Friedau mit. Der nächste Spielenachmittag findet am Freitag, den 12.5.2017 von 15.00h bis 17.00h statt und unser erster Kinderfreunde Wölbling Flohmarkt am Sonntag den 21.5. 2017 von 9.00h bis 14.00h im Jugend- und Volksheim in Anzenhof statt. Es sind noch einige freie Standplätze vorhanden (0664 10 83 73 0). Natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt. Für unsere Kleinen gibt es eine betreute Spieleecke