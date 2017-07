Heißer Rost: Ran an's Fleisch!

19.07.2017, 08:00 Uhr

Essen vom Rost: Welche Tipps es zu beachten gibt, haben die Bezirksblätter herausgefunden.



Es wird gegrillt

BEZIRK ST.PÖLTEN LAND. Gegrillt wird heutzutage schon bei fast jedem zu Hause und jeder kreiert seine eigenen Rezepte. Wir haben nachgefragt, ob es im Bezirk "Hotspots" gibt und wie in den Gärten gebrutzelt wird.Grillen an öffentlichen Plätzen ist nur erlaubt, wenn der Eigentümer des Grundstücks dies genehmigt, am Traisenufer ist es jedoch rechtlich strikt verboten. Sowieso gibt es in der Region keine öffentlichen Plätze dafür. Bezirkshauptmann Josef Kronister informiert: "Zu beachten ist, dass die Waldbrandverordnung noch bis September in Kraft ist. Eine Verlängerung ist durchaus möglich, falls das Wetter weiterhin so hitzig bleibt."

Jeder macht's anders



Achtung, es brennt

"Wir grillen sehr gerne zu Hause." Bei Burkhard Wagner kommt Fleisch, Fisch und Gemüse auf den Rost. Das Fischfilet bekommt er aus Norwegen, da der Sohn regelmäßig in den Norden zum Fischen fährt. Einfach auf dem Griller brutzeln lassen, da wird es am besten. Gemüse darf natürlich auch nicht fehlen. Eine Arbeitsaufteilung gibt es bei Burkhard Wagner und seiner Frau Christa nicht. "Ich stehe eigentlich immer beim Griller, aber manchmal helf ich meiner Frau auch in der Küche beim Zubereiten der Ofenkartoffeln." Bei Anja Bertl kommt Steak auf den Teller: "Das gesalzene Fleisch mit Zimmertemperatur auf dem heißen Lavastein auf beiden Seiten anbraten, mit Pfeffer würzen und dann fünf Minuten in der heißen Pfanne rasten lassen."Ob zu Hause oder an öffentlichen Grillplätzen, es gibt einige Dinge, die zur Sicherheit einzuhalten sind. Immer den Griller standsicher und in ausreichendem Abstand zu brennenden Materialien aufstellen.Gerade jetzt in der heißen Jahreszeit ist alles trocken und da sollte man den Griller nicht neben Sträuchern aufstellen oder gar im Wald grillen. Und wenn's mal nicht richtig brennt? Der Kommandant der FF Kapelln Thomas Burger gibt Tipps: "Ganz besondere Vorsicht gilt bei Brandbeschleunigern, die schlimme Brandverletzungen hervorrufen können. Flüssiger Spiritus gehört zum Grillen überhaupt nicht dazu. Es gibt spezielle gelartige Flüssigkeiten zu kaufen, die ungefährlich sind." Am besten trotzdem immer einen Kübel Wasser oder einen Feuerlöscher bereit halten. Ihre Rezepte: red.herzogenburg@bezirksblaetter.at