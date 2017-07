Ab ins Parlament

21.07.2017, 12:25 Uhr

Gemeindepateiobmann Franz Brunthaler freut sich über die Kandidatur: "Patric Pipp setzt sich schon seit Jahren für die Anliegen der Jungen in unserer Gemeinde und der gesamten Region ein. Ich gratuliere ihm recht herzlich zur Nominierung für die Nationalratswahl und wünsche ihm viel Erfolg. Patric Ripp selbst weiß genau in welche Richtung er gehen wird: „Mir ist es wichtig für die Region, insbesondere für die Jungen, das Sprachrohr in der Politik zu sein. Ein besonderes Anliegen ist es mir, ein Vertreter einer neuen politischen Kultur zu sein und diese neue Politik auch zu leben.“