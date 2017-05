Erste Ossarner Gewerbemeile

09.05.2017, 13:19 Uhr

Am Wochenende versammelten sich die Gewerbetreibenden der Region.

HERZOGENBURG/OSSARN (bg). Sieben Betriebe auf Hochglanz poliert, öffneten ihre Türen für die Ossarner Gewerbemeile. Man wollte den Kunden einmal vor Ort seine Leistungen nahebringen. Initiatorhatte aber noch weit mehr im Sinn. Schüler der Neuen Mittelschule Herzogenburgs bekamen die Möglichkeit sieben unterschiedliche Berufsfelder an einem Tag kennenzulernen. Lehrlinggab dafür vorbildlich Einblick in sein Können. Wer von der geistigen Fütterung genug hatte, folgte dem würzigen Duft von Gulasch aus der Feldküche. So unter anderem die Besucherund. „Ein Gulasch muss mindestens fünf mal aufgewärmt werden“, schwärmt der ehemalige Koch. "Dazu wird es erst gar nicht kommen", lachen die schlemmenden Besucher. Einig war man sich jedenfalls über die innovativen Ideen der engagierten Unternehmen.