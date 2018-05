Gute Nachbarschaft ist auch im Gemüsegarten wichtig

01.05.2018, 09:26 Uhr

Im Anschluss daran wurde beim Natur-im-Garten Vortrag zum Thema „Quer durch den Gemüsegarten“ vom Experten Robert Lhotka referiert.Es wurde ein Überblick über Kompostieren, insektenfreundliche Bepflanzung, Schädlingsbekämpfung und sehr viele hilfreiche Tipps geboten.Vor der Anlage eines Gemüse(hoch)beets sollte man schon beim Saatgut auf Bio-Qualität achten und vorwiegend bei heimischen Anbietern einkaufen. Gute Nachbarschaft ist auch bei der Planung im Gemüsebeet wichtig. So sollten zB Erdbeeren zu Knoblauch, Zwiebel und Karotten, Erdäpfel und Kümmel nebeneinander gepflanzt werden. Hierzu kann man beim Gartentelefon von Natur-im-Garten eine entsprechende Drehscheibe anfordern. Auch das Gießen ist das Um-und-Auf, das morgens günstig ist wäre und ist Regenwasser hier ideal, am besten nicht jeden Tag, sondern nur alle 4-7 Tage. Asche, Sägespäne, gehäckselter Flachs, ungekochte Eierschalen sind hilfreich gegen Schnecken, die sich am Junggemüse zu schaffen machen.