Hofer zieht nach Traismauer: Neue Filiale eröffnet in der Herzogenburger Straße

11.09.2018, 15:31 Uhr

Am dreizehnten September eröffnet ein neuer Markt in der Stadtgemeinde Traismauer seine Pforten. Dieser vereint am neuen Standort modernes Design, nachhaltige Technik sowie ein qualitativ hochwertiges und günstiges Angebot.

TRAISMAUER (pa). Hell, modern und energieeffizient präsentiert sich die neue Hofer-Filiale in Traismauer. Nach rund sechsmonatiger Bauzeit eröffnet der Lebensmittelhändler am dreizehnten September einen neuen Markt in der Herzogenburger Straße. Damit verkürzt Hofer erneut die Einkaufswege im Nordosten Österreichs und wird seinem Ruf als Nahversorger einmal mehr gerecht.Im Eingangsbereich lädt der Hofer-Marktplatz mit seiner großen Auswahl an rund einhundert Obst- und Gemüseartikeln zum Gustieren ein. Ein paar Schritte weiter befindet sich die Vinothek, die in edler Holzoptik und mit ihren feinen Tropfen aus aller Welt ein wahrer Blickfang ist. Im Innenbereich punktet der neue Standort mit mehreren Highlights, darunter ein eigenes Brot- und Backwarensystem, die "Backbox". Bis zu 32 Sorten knusprig-frisches Brot und Gebäck warten hier auf Abnehmerinnen und Abnehmer. Der Großteil davon stammt von regionalen Bäckerinnen und Bäckern aus Österreich und wurde in traditioneller Weise hergestellt. Das umfangreiche Sortiment reicht von knusprigem Weiß- und Spezialbroten über resches Kleingebäck bis hin zu pikanten Snacks sowie köstlichem Feingebäck.Insgesamt sind künftig dreizehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der rund 750 Quadratmeter großen Verkaufsfläche für die Kundinnen und Kunden im Einsatz. Diesen stehen vor der neuen Filiale 65 Parkplätze zur Verfügung.Ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt 2020“ leuchtet die Filiale gleich doppelt grün durch den ausschließlichen Einsatz von Grünstrom aus Österreich sowie die Verwendung von ökologischen Putz- und Reinigungsmitteln.Anlässlich der feierlichen Eröffnung der neuen Filiale in Traismauer profitieren alle Kundinnen und Kunden vom dreizehnten bis fünfzehnten September von dreißig Prozent Rabatt auf das Obst- und Gemüsesortiment sowie dreißig Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel aus der Backbox von zwanzigsten bis 22. September. Weitere Eröffnungsangebote sind unter anderem: Saugroboter statt 399 Euro um nur 319 Euro, Kühl-/Gefrierkombi statt 379 Euro um 299 Euro, Edelstahl-Mikrowelle statt 89,99 Euro um nur 69,99 Euro.Mit der Neueröffnung verkürzt HOFER nicht nur die Einkaufswege in Traismauer, sondern schafft auch zusätzliche Arbeitsplätze in der Region.