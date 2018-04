Öko-Wohnprojekt "Lewari" in Gemeinlebarn kommt ins Rollen

27.04.2018, 08:24 Uhr

Die CO2-neutrale Siedlung "Lewari"



Holprige Anfänge für die Entwicklung



Zusammeleben der Generationen



Gemeinsam leben und leben lassen



Zur Sache



Am Anfang stand die Überlegung des Landwirtes aus Gemeinlebarn, ob es für sein in Massen anfallendes Bio-Stroh nicht eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit gäbe. Ein Kontakt mit dem Stroh-Architekten Werner Schmid aus dem Schweizerischen Truns mündete in die Idee der Ökosiedlung "Lewari", ein alter Name für Gemeinlebarn. Durch das Errichten von Passivhäusern aus Stroh und Holz und einem angepassten Nutzerverhalten sollte laut Mayer "eine in allen Lebenszyklen CO2-neutrale Siedlung" möglich sein. Architekt Schmid, der durch seine Studienzeit in Wien ein enge Bindung zu der Region hat, sieht das auch so.Die technischen Herausforderungen waren dabei kein Leichtes. Dadurch und andererseits durch gesetzlich vorgeschriebene archäologische Ausgrabungen auf dem dafür vorgesehenen Grundstück, auf dem es in der Frühsteinzeit eine keltische Siedlung gab, hat sich die Entwicklung um Jahre verzögert. So lange, dass ein Bauträger, der sich für die Errichtung einer solchen Öko-Wohnanlage interessiert hatte, wieder abgesprungen ist. Dieses Vakuum hat der Verein des vielseitigen Wieners Parlow genutzt.Ein Eckpfeiler des geplanten Projekts soll das Generationenwohnen sein. Familien mit Kindern, Alleinstehende und Senioren, die sich gegenseitig ergänzen, aushelfen und unterstützen, sollen bunt gemischt zusammenleben: Lernhilfe gegen Alterseinsamkeit, abwechsendes Kochen in der Gemeinschaftsküche oder nachbarschaftliche Marmeladenherstellung - unter dem Motto "alles kann, nichts muss" sollen die Verrichtungen des Alltags zur Begegnungszone werden. "Neben den Mietwohnungen in der Anlage wird es auch Doppelhaus-Hälften im Eigentum geben, ebenfalls aus Holz und Stroh.", informiert Franz Mayer, der sich freut, dass die jahrelange Arbeit nun Früchte zu tragen beginnt.Der Verein, der noch Mitglieder aufnimmt, die dort wohnen wollen, hat ehrgeizige Ziele: "Wir wollen das dörfliche einander Helfen wiederbeleben", erklärt Parlow, "dabei aber die moderne Großzügigkeit des 'Sein und Sein lassen' kultivieren."Am achten Mai um neunzehn Uhr gibt es im Haus der Freiwilligen Feuerwehr in Gemeinlebarn einen Info-Abend für die Dorfbewohnerinnen und -bewohner und alleInteressierten aus der Region. Parlow, Mayer und der aus der Schweiz anreisende Architekt Schmid werden dabei die verschiedenen Aspekte des Gesamtprojektes präsentieren.