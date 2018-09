Tagesausflug der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölbling

19.09.2018, 08:45 Uhr

Eine Feuerwache in Wien, der Windpark Bruck/Leitha und der Neusiedler See wurden besucht.

Besuch der Wiener Feuerwache



Erkundung einer Windkraftanlage



Schifffahrt mit Grillen



OBERWÖLBLING (pa). Ein reichhaltiges Programm erlebten Oberwölblings Florianis im Zuge ihres diesjährigen Feuerwehrausfluges. Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern sowie der Feuerwehrjugend ging es vom FF-Haus in Oberwölbling mit einem Reisebus in den ersten Bezirk in Wien.Die Erkundung der Zentralfeuerwache „Am Hof" der Wiener Berufsfeuerwehr bildete denersten Programmpunkt des Ausflugstages. In einem im Gebäude der Feuerwache integriertem Feuerwehrmuseum erhielt die Gruppe Einblick in geschichtliches und aktuelles zum Wiener Feuerwehrwesen. Unter fachmännischer Führung durch einen Beamten der Berufsfeuerwehr wurden auch die Fahrzeuge der Wache sowie die Ausrüstung vorgestellt und Wissenswertes zum Arbeitsalltag eines Berufsfeuerwehrmannes beziehungsweise einer Berufsfeuerwehrfrau vermittelt. Eine abwechselnde Probefahrt im Korb einer Drehleiterbis in etwa dreißig Meter Höhe über die Dächer Wiens bildete den Höhepunkt des Besuchs in der Feuerwache.Im Anschluss ging es mit der U-Bahn zum Wiener Prater und zum Mittagessen ins Schweizer Haus. Nach der Mittagspause erfolgte die Weiterfahrt mit dem Bus zum Windpark in Bruck an der Leitha. Dort angekommen stand die Erkundung einer Windkraftanlage am Programm. Als besonderes Highlight wurde über eine Wendeltreppe mit 279 Stufen im Inneren der Anlage eine Aussichtsplattform in sechzig Metern Höhe erklommen.Weiterführend machte sich die Gruppe auf den Weg zum Neusiedler See. Im Zuge einer zweieinhalbstündigen Schifffahrt quer über den See ließ man den Ausflugstag bei einer "Grillerei" an Bord im Schilf und idealem Wetter gemeinsam ausklingen, ehees mit dem Bus zurück nach Oberwölbling ging. „Ich bedanke mich bei allen Mitfahrerinnen und Mitfahrern fürs Dabeisein, vor allem aber bei unserem Kommandant-Stellvertreter Martin Hell für die Organisation des tollen Ausfluges.“, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölbling, Peter Neussner.