Traisentaler Weinherbst 2018 eröffnet

11.09.2018, 16:26 Uhr

Feierliche Eröffnung des Weinherbstes



Traisentaler Weine wurden umfangreich präsentiert



Nach der Begrüßung von Bürgermeister Ferdinand Ziegler und Christian Guzy (Präsident des Diamond Country Golfclubs) stellte sich die amtierende Bundesweinkönigin, Julia Herzog, charmant dem Interview von Verena Schneider, bekannt als Puls 4-Wettermoderatorin.Nationalrat Friedrich Ofenauer überbrachte herzliche Grüße von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Andreas Purt (Geschäftsführer Mostviertel Tourismus) verwies auf die Bedeutung des Weinbaus für die Region und den Tourismus im Mostviertel. Walter Pernikl konnte vor den zahlreich erschienenen Gästen, darunter einiges an prominenter Unterstützung des Traisentaler Weinbaues und zahlreicher Bürgermeister, auf die Besonderheiten des Traisentals eingehen, ehe er die feierliche Eröffnung des „Traisentaler Weinherbstes 2018“ vornahm.Für die feierliche Umrahmung sorgten die Blasmusik Heiligeneich, ein Konzert der Hybrid Bradler und das stimmungsvolle Ambiente des Golfclubs. So konnten sich die einheimischen Winzerinnen und Winzer mit ihren Weinen erfolgreich präsentieren. Mit Grünem Veltliner, Riesling, Muskateller, Sämling 88 und vielen mehr gab es eine breite Palette an Weinen, von den Winzerinnen und Winzern persönlich ausgeschenkt und kommentiert. Dazu gab es kulinarische Schmankerl aus der Region von den örtlichen Vereinen. Bei Feuerflecken und so manchem guten Schluck Traisentaler Wein unterhielten sich die Besucherinnen und Besucher und genossen einen lauen Herbstabend, getreu dem Motto: „Beim Wein und Essen kommen die Leut zam."Über einen gelungenen Abend freuten sich auch der Restaurantleiter Gerhard Becher, Vize-Bürgermeister Franz Mandl und Susanne Heil, die gemeinsam die Organisation übernommen hatten.