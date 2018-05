Wölbing, Statzendorf, Obritzberg-Rust und Paudorf feierten Gemeinsam den 1.Mai.2018

02.05.2018, 08:43 Uhr

In traditioneller Weise wurde zur 1. Mai-Feier wieder gemeinsam - diesmal in Anzenhof - geladen. Festrednerin war NR-Abg. Mag. Dr. Sonja Hammerschmid.Neben der Festrednerin konnte Vbgm. Reinhold Tischer folgende Ehrengäste begrüßen: NR-Abg. Robert Laimer, Stadtrat Harald Ludwig, St. Pölten, die Bürgermeister von Wölbling, Statzendorf und Paudorf, Fr. Karin Gorenzel, Hr. Michael Küttner und Hr. Reg. Rat Josef Böck, den Bgm. a. D. aus Paudorf Leopold Prohaska, die SPÖ-Vorsitzenden Robert Graf, Statzendorf, Josef Thoma, Obritzberg-Rust und Ing. Manfred Harbich, Paudorf, die Obfrau der Kinderfreunde Wölbling, Fr. Serap Tischer-Cakmak und von Paudorf Fr. Renate Harbich, die Abordnung der SJ Wölbling unter der Leitung von Mag. jur. Klaus Graf sowie die Bergknappenkapelle Huss.

Nach dem Platzkonzert durch die Bergknappenkapelle Huss beim Glockenturm in Anzenhof ging es zum Volksheim Anzenhof, das übrigens sein 50-jähriges Bestehen in diesem Jahr feiert.Nach den Grußworten von Vbgm. Tischer und SPÖ-Vors. Josef Thoma aus Obritzberg-Rust, folgte die Festansprache von NR-Abg. Mag. Dr. Sonja Hammerschmid.Diese hielt einen Rückblick auf das Wahljahr 2017 und die stattgefundenen Landtagswahlen in Österreich. Sie betonte, dass die „Türkis-Blaue-Regierung“ nur nach Überschriften handle und unter dieser Regierung eine Ausgrenzung von Minderheiten stattfinde. 1918 kämpfte man für die 8-Stunden-Woche und 100 Jahre später ist es wieder soweit, wenn eine Regierung eine 12-Stunden-Woche fordert und hier auf die Arbeitnehmer vergisst.1,2 Mio Menschen sind armutsgefährdet, 300.000 davon besonders betroffen, hier wäre anzusetzen. Und vom viel beschworenen Familienbonus haben Kleinverdiener nicht wirklich etwas, und dieser kostet trotzdem 1,5 Mrd Euro!Und dass man reine Deutschklassen schaffen will, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, denn hier werden Kinder separiert, und das 20 Stunden pro Woche lang.Weiters ging die NR-Abg. auf die bevorstehenden Kürzungen bei den Sozialversicherungsanstalten und der Unfallversicherungsanstalt ein. Hier wird mit falschen Zahlen interpretiert!Und der Kanzler – schweigt, wie das Beispiel der FPÖ und deren Burschenschaften zeigt.Die SPÖ wird in der Oppositionsrolle die Sozialthemen aufgreifen und die Arbeiter wieder ins Boot holen!