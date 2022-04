Zu einem kostenlosen Gesundheitstag lädt die Bezirksvorstehung am Mittwoch, 27. April, ins Amtshaus ein.



WIEN/HIETZING. „Selbstbestimmt und zufrieden älter werden in Hietzing“: So lautet das Motto des Hietzinger Gesundheitstages. Er wird am Mittwoch, 27. April, von 13 bis 19 Uhr in der Bezirksvorstehung im 2. Stock des Amtshauses am Hietzinger Kai 1-3 stattfinden.

"Älterwerden ist für uns alle nicht aufzuhalten", sagt Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP). "Wie wir diesen Lebensabschnitt gestalten, können wir zu einem guten Teil beeinflussen." In diesem Sinne kann man am Informationsnachmittag Wissenswertes zum Themenkreis „Aktiv älter werden, Gesundheit, Sicherheit, Pflege und Betreuung“ erfahren.

Der Gesundheitstag findet am 27. April ins Amtshaus am Hietzinger Kai statt.

Es wird aber auch Kurzvorträge zu medizinischen Fragen geben. "Im Anschluss stehen die Experten für Fragen zur Verfügung", freut sich Kobald, die um 13 Uhr die Eröffnung vornehmen wird. Stefan Buchleitner vom Gelenk-Zentrum Hietzing beginnt die Vortragsreihe um 13.15 Uhr mit "Fit werden und fit bleiben mit meiner Schulter“.

Diabetes und Demenz

Um 14.15 Uhr schließt der Facharzt für Geriatrie Calin Gurguta mit dem Vortrag „Risikofaktor Diabetes im Alter“ an. Kai Mattersdorfer vom Geronto-Psychiatrischen Zentrum wird mit Sabrina Forster und Norbert Partl von der Caritas um 15.15 Uhr Wissenswertes zum Thema Demenz erzählen. „Selbsthilfe und Psychotherapie im Alter und bei Demenz“ heißt der Vortrag, den Seelsorgerin Katharina Schoene und Demenzexperte Raphael Schönborn um 16.15 Uhr halten.

Seniorenbeauftragte Sabine Hofer-Gruber wird mit Petra Rösler von "Miteinander im demenzfreundlichen Hietzing" eine Stunde später über „Demenzfreundliche Stadt, demenzfreundliches Hietzing“ sprechen. Den Abschluss macht Ernährungswissenschafterin Veronika Macek-Strokosch um 18.15 Uhr: Sie wird den Vortrag „Alarm im Darm: Unsere Ernährung & unser Wohlbefinden“ halten. Um Anmeldung zum Gesundheitstag unter 01/4000-13115 oder unter post@bv13.wien.gv.at wird ersucht.

