Vom Eisbären-Mädchen Finja über das Rote Panda-Weibchen Mahalia bis zum Bärenstummelaffen-Jungtier Togo: All diese Tiere im Tiergarten Schönbrunn sind Botschafter für ihre gefährdeten Artgenossen in der Wildbahn.

HIETZING. Was der Zoo für den Schutz bedrohter Tierarten tut, erfährt man von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. September, von 10 bis 18 Uhr bei den Artenschutztagen im Tiergarten Schönbrunn. Im Fokus steht die drittseltenste Schildkrötenart der Welt, die Batagur Flussschildkröte, für die der Tiergarten ein Rettungsprojekt in Bangladesch betreibt.

Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck: „Wir möchten das Interesse an Tieren wecken und die Besucher motivieren, selbst aktiv zu werden. Denn jeder kann einen Beitrag zum Schutz bedrohter Arten leisten. Das beginnt schon bei den Kleinsten, auf die viele Spiele warten.“ Kinder können etwa Eier von Batagur-Schildkröten erraten oder bei einem Puzzle erfahren, welche Vogelart mit Hilfe des Tiergartens in einem spektakulären Projekt in Mitteleuropa wieder angesiedelt wird.

Organisationen stellen sich vor

Weitere 20 Natur- und Artenschutz-Organisationen stellen bei den Artenschutztagen ihre Arbeit vor. Die Österreichische Vogelwarte zeigt, wie der einst ausgerottete Habichtskauz die heimischen Wälder zurückerobert.

Die Österreichischen Bundesgärten bringen die in Südafrika bereits ausgestorbene Pflanze Erica verticillata mit, die mit ihrer Hilfe wieder ausgewildert werden konnte.

Beim Nationalpark Donau-Auen steht die einzige heimische Schildkrötenart, die Europäische Sumpfschildkröte, im Mittelpunkt.

Die JUFA Hotels eröffnen mitten im Tiergarten ihr 63. Hotel in Europa: das JUFA Insektenhotel Schönbrunn, das vielen Nützlingen als Nisthilfe dienen soll. Für einen ausgefüllten Rätselbogen gibt es als Belohnung ein Sackerl Blumensamen von Blühendes Österreich.

Ganz nach dem Motto „Artenschutz ist Bärensache“ unterstützt Kelly bereits seit 10 Jahren mit seiner Marke POM-BÄR die Bären im Tiergarten. Zum Jubiläum überreichte der Snack-Hersteller dem Zoo nun einen Scheck über 10.000 Euro.

Artenschutztage im Tiergarten Schönbrunn

4. bis 6. September 2020, 10 bis 18 Uhr

Ausgezeichnet als ÖKO-Event

Natürlich wird bei den Artenschutztagen auf die Gesundheit geachtet. Die Spiele werden coronagerecht durchgeführt und eine kontaktfreie Rätselrallye führt zu den Ständen, die dieses Mal im gesamten Tiergarten verteilt sind.