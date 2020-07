Bei einer Cleanup Aktion des Wiener Umweltschutzvereins Green Heroes wurde ein Teilabschnitte des beliebten Wienflusses im Westen von Wien von Müll und zahlreichen Zigarettenstummeln befreit.

Genau 4.912 Zigarettenkippen in eineinhalb Stunden - das war die „Ausbeute“ der Aufräumaktion von Green Heroes am 26. Juli 2020. 15 Personen haben sich am Cleanup beteiligt, gemeinsam wurde an einem Abschnitt ausgehend von der U-Bahnstation Hietzing viele Zigarettenstummel und anderer Müll wie Bierdosen, Zuckerlverpackungen, Zigarettenschachteln uvm. gesammelt. Den wenigsten Menschen ist bewusst, welche Auswirkung es hat, wenn sie ihre Zigarettenstummel einfach in die Natur werfen, beinhaltet eine Zigarette doch über 4.000 Giftstoffe. Besonders in Wassernähe ist das ein großes Problem. „Ein einziger weggeworfener Zigarettenstummel kann bis zu 60 Liter Wasser verschmutzen und gibt 10 Jahre lang Giftstoffe im Wasser ab, das ist eine große Bedrohung für viele Ökosysteme“, erklärt Elizabeth Toth, Gründerin von Green Heroes und Organisatorin des Cleanups. „Meinem Team und mir ist es ein Anliegen, unsere Stadt so sauber wie möglich zu halten, und wir wollen mit unseren Aktionen auch Aufmerksamkeit für Umweltverschmutzung schaffen.“

Das nächste Aufräumen von Green Heroes ist für den 22.8.2020 im Prater geplant, Interessierte können sich unter www.greenheroes.at informieren und anmelden.