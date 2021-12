Das Leben von Selahattin Köse dreht sich um Obst und Gemüse. Täglich frisch verkauft er es im Fruchtgarten.

WIEN/HIETZING. "Mein Arbeitstag beginnt täglich so gegen drei Uhr früh", sagt Selahattin Köse und wirkt dabei überraschend fröhlich. Kein Wunder, steht er doch so früh auf um seiner wahren Leidenschaft zu fröhnen - frisches Obst und Gemüse.

"Am Großmarkt musst du einer der ersten sein. Nur dann bekommst du auch die beste Ware", weiß der Obsthändler aus langer Erfahrung. Früher war er ein klassischer Marktfahrer, vor 10 Jahren wurde er dann in Hietzing sesshaft. Auf der Lainzer Straße 135 eröffnete er damals seinen "Lainzer Fruchtgarten". Täglich ab 7 Uhr früh steht er dann gemeinsam mit seiner Frau Ese "wir sind ein reiner Familienbetrieb" um den 13. Bezirk mit Vitaminen zu versorgen.

Frische to go

Sein Fruchtgarten ist wohl jedem bekannt, der schon einmal den Lainzer Platz besucht hat. Unübersehbar die Farbenpracht des frischen Obstes, das liebevoll vor dem Geschäft präsentiert wird. "Das Auge isst schließlich auch mit". Doch glücklicherweise nicht nur dieses. In alter Tradition lädt er Passenten schon einmal auf eine kleine Kostprobe ein. "Jeder soll sich selbst davon überzeugen, dass ich nur die beste Ware habe". Das ist wirklich keine Übertreibung.

Das umfangreiche Angebot an Obst un Gemüse begeistert

Foto: Berger

hochgeladen von Ernst Georg Berger

Selahattin Köse achtet darauf, dass sein Angebot möglichst regional ist. "Rund 80 Prozent kommt aus Österreich". So wie die Himbeeren und Brombeeren. Dass das nicht immer möglich ist, liegt an der Natur. Nicht alles gedeiht nun einmal in unserer Heimat. So kommen seine Grantäpfel zum Beispiel aus der Türkei. Prachtvoll und passend zur Jahreszeit "die Maroni". Seine Empfehlung: "Versuch doch einmal eine Kaki".

Es bleibt nicht beim Versuch - ist sein Angebot doch eine wahre Versuchung.

Zur Sache

Lainzer Obstgarten

13., Lainzer Straße 135

Mo bis Fr 7 bis 18 Uhr

Samstag 7 bis 15.30 Uhr

Tel: 0699/118 118 03

Das könnte dich auch interessieren:

Winterliche Weihnachtsgrüße vom Himmelhof!