Alexander Greylinger ist Hauswart im Amtshaus Hietzing. Doch zu Weihnachten wird er zum Weihnachtsmann.

WIEN/HIETZING. "Jeder sollte sich die Frage stellen, wie er die Welt ein bisschen besser und Kinder ein wenig glücklicher machen kann", sagt Alexander Greylinger. Für sich persönlich hat er eine Antwort gefunden und die lebt er das ganze Jahr mit Blick auf den Heiligen Abend. Seit nunmehr acht Jahren arbeitet er im Bezirksamt Hietzing als Hauswart und in seinem Fall darf man ruhig sagen – er ist die gute Seele des Hauses.

Das ist nicht nur sprichwörtlich gemeint, denn er setzt die dazu passenden Taten. "Ein persönlicher Schicksalsschlag hat mich dazu bewogen nachzudenken, wie ich im kleinen Rahmen große Freude machen kann." Aus diesem Grund hat er eine Aktion gestartet, die in Wien wohl ihresgleichen sucht.

Hauswart als Christkind

Im Amtshaus hat auch die MA 11 – Kinder und Jugendhilfe ihren Sitz. An diese wenden sich Eltern, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Und es ist sichtbar, dass die Zeiten vor allem für Familien härter werden, weiß die leitende Sozialarbeiterin Regula Mickel-Schnizer. "Für viele Eltern geht es jetzt eher darum, die Wohnung zu heizen. Da bleibt nicht viel übrig für Geschenke und ein festliches Weihnachten." Schwere Schicksale, die dem Hauswart, der auch die Besucher des Amtshauses begrüßt, nicht verborgen blieben. "Bei mir war eine Mutter, die wortwörtlich meinte: Heuer ist mein Geschenk, dass es meine Kinder warm haben in der Wohnung." Da war sie beim dem 36-Jährigen an der richtigen Adresse, denn er ist der heimliche Weihnachtsmann im 13. Bezirk.

Alexander Greylinger macht mit Hilfe von Regula Mickel-Schnizer bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine große Freude.

Foto: Berger

hochgeladen von Ernst Georg Berger

"Alles fing damit an, dass ich Freunde und Kollegen gefragt habe, ob sie nicht einen kleinen Beitrag leisten wollen, um diesen Kindern den Gabentisch zu füllen." Mit seiner Idee stieß er auf offene Ohren und Brieftaschen. "Es geht nur um kleine Beträge. So rund fünf Euro spendet jeder pro Monat." Das sprach sich herum und so unterstützen ihn immer mehr Menschen. "Heuer sind schon rund 1.000 Euro zusammengekommen", freut sich Alexander Greylinger.

Aber was passiert mit dem Geld? "Ich arbeite eng mit der MA 11 zusammen. Sie wissen am besten, welche Familien sich jetzt besonders über Geschenke freuen." In den letzten Wochen haben die Eltern die Wunschzettel ihrer Kinder vorbeigebracht. "Wir haben die Geschenke besorgt, sie liebevoll eingepackt und rechtzeitig zum Heiligen Abend werden sie abgeholt oder wir bringen sie vorbei." Rund 50 Euro hat er pro Kind eingeplant, "damit auch etwas größere Wünsche nicht unerfüllt bleiben." Doch eines ist ihm aufgefallen: "Viele Kinder sind sehr bescheiden. Da geht es um ein kleines Handyguthaben, damit sie mit ihren Freunden telefonieren können oder um eine Barbie-Puppe für ein Mädchen, das noch nie eine Puppe hatte."

Übrigens: Seine Arbeit als Weihnachtsmann übt er rein ehrenamtlich aus: "Für mich ist die Vorstellung leuchtender Kinderaugen vor dem Weihnachtsbaum Geschenk genug."

