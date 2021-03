Welche Apotheke im 13. Bezirk oder in der Nähe ist heute rund um die Uhr und am Wochenende für Sie da? Hier finden Sie eine Übersicht für die aktuelle Woche.

HIETZING. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Apotheken gibt es in jedem Bezirk zumindest eine, die in Bereitschaft rund um die Uhr und am Wochenende geöffnet ist. Die Bereitschaftsdienste laufen dabei jeweils bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag. Allerdings fallen außerhalb der regulären Öffnungszeiten Gebühren an: 3,80 Euro in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr sowie 1,30 Euro an Sonn- und Feiertagen.

Diese Apotheken sind im 13. Bezirk von 24. bis 31. März für Sie da:

Mittwoch, 24. März

San Vito Apotheke (13., Einsiedeleigasse 10, Tel.: 01/877 86 78)

Rosenhügel-Apotheke (12., Münchenstraße 10, 01/804 31 39)

Donnerstag, 25. März

Jagdschloß Apotheke (13., Jagdschloßgasse 77 - 79, Tel.: 01/879 23 23)

St. Nikolai-Apotheke (14., Linzer Straße 462, Tel.: 01/979 47 12)

St. Lucas-Apotheke (14., Penzinger Straße 99, Tel.: 01/894 61 90)

Freitag, 26. März

St. Anna-Apotheke (14., Linzer Straße 261, Tel.: 01/914 31 15)

Apotheke Am Schöpfwerk (12., Am Schöpfwerk 31, Tel.: 01/667 62 21)

Apotheke Atzgersdorf (23., Levasseurgasse 2, Tel.: 869 03 98)

Samstag, 27. März

Apotheke St. Veit (13., Auhofstraße 141, Tel.: 01/877 56 71)

Apotheke Baumgarten (14., Linzer Straße 316, Tel.: 01/914 11 77)

Sonntag, 28. März

Westend-Apotheke (13., Hietzinger Hauptstraße 64, Tel.: 01/877 51 78)

Ameis Apotheke (14., Linzer Straße 140, Tel.: 01/416 23 70)

St. Anna-Apotheke (12., Meidlinger Hauptstraße 86, Tel.: 01/813 10 62)

Montag, 29. März

Apotheke Zum Auge Gottes (13., Hietzinger Hauptstraße 24, Tel.: 01/877 14 41)

Apotheke Altmannsdorf (12., Breitenfurter Straße 46 - 56, Tel.: 01/804 68 41)

Dienstag, 30. März

Apotheke an der Wien (13., Hietzinger Kai 143, Tel.: 01/890 56 56)

Apotheke zum lachenden Pinguin (12., Hohenbergstraße 11, Tel.: 01/813 06 41)

Mittwoch, 31. März



Hermes-Apotheke (23., Speisinger Straße 119, Tel.: 01/888 21 52)

Europa-Apotheke (14., Hütteldorfer Straße 186, 01/912 37 90)