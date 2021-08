Die restlos ausverkaufte Show von Solomun zelebrierte gestern das Comeback von Kulturevents auf der Open-Air-Bühne vor dem Schloss Schönbrunn. Und heute geht es weiter.

WIEN/HIETZING. Trotz kühler Temperaturen war die „Imperialis“-Show von Star-DJ Solomun am Donnerstagabend restlos ausverkauft. Unter strengen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen und mit einem ausgeklügelten Präventionskonzept genossen 12.800 Fans eines der wenigen großen Live-Events dieses Sommers.

„Schönbrunn steht für kulturelles Erleben und Begegnung. Wir sind glücklich, dass Kultur wieder stattfindet und Schönbrunn den wundervollen Rahmen für diese außergewöhnlichen Events der elektronischen Klänge bietet“, so Schönbrunn-Group-Geschäftsführer Klaus Panholzer.

Mit Auszügen aus seinem neuen Album „Nobody Is Not Loved“ (BMG) brachte DJ Solomun, der international gefeierte und vielfach ausgezeichnete Musiker und Produzent Ibiza-Feeling in den altehrwürdigen Ehrenhof. Damit ist der Eventsommer der Superlative im Schloss Schönbrunn eröffnet.

Paul Kalkbrenner on stage

Heute ab 20 Uhr wird Paul Kalkbrenner mit seiner Show das Wiener Publikum mit auf eine Reise in die Berliner Electro-Kultur nehmen. Restkarten für das zweite „Imperialis“-Event sind noch auf imperialis.at erhältlich.

Um das Comeback des Live-Entertainments vor der historischen Kulisse von Österreichs meistbesuchter Sehenswürdigkeit trotz Pandemie sicher zu feiern, setzt Veranstalteer AC2B ein weitreichendes und lückenloses Sicherheits- und Präventionskonzept um, das die gesetzlichen Vorgaben übertrifft und gemeinsam mit den österreichischen Behörden und Experten erarbeitet wurde.

„Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, Kultur in einer ausverkauften Location wieder live zu erleben und gemeinsam mit den Gästen sicher und verantwortungsvoll zu feiern. Schloss Schönbrunn bietet ein einzigartiges Ambiente, um dieses Comeback der Zuversicht gemeinsam mit Solomun und Paul Kalkbrenner zu feiern“, so Veranstalter Adam Cieplak (AC2B).

Weitere Informationen auf schoenbrunn-group.com und imperialis.at

Zur Sache

Imperialis präsentiert Paul Kalkbrenner

Einlass 16 bis 20 Uhr

Techno-Vernissage

Food-Corner & Biergartenbereich

Paul Kalkbrenner – Performance

20.00 bis 22.00 Uhr