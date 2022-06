Ronja Räubertochter heißt das Kindertheaterstück, das Eva Zelzers Volksschulklasse der VS Am Platz in Hietzing am Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. Juni, aufführt.

WIEN/HIETZING. Astrid Lindgrens wetberühmtes Kinderbuch Ronja Räubertochter stellt die Vorlage für das Kindertheaterstück, das Volksschullehrerin Eva Zelzer mit ihrer 4b "Löwenklasse" der VS Am Platz einstudiert hat.

"Wir haben eifrig geprobt und das Bühnenbild ist wirklich spektakulär", freut sich Zelzer. "Großen Dank auch an VHS-Direktor Robert Streibel für das Zurverfügungstellen des Theatersaales der Hietzinger VHS in der Hofwiesengasse!" Das Theaterstück beginnt am 29. Juni um 19 Uhr, am 30. Juni startet es bereits um 15 Uhr.

Die Kinder freuen sich schon auf das Theaterstück!

Foto: Zelzer

Für den guten Zweck

Die Mindestspende für Erwachsene beträgt 15 Euro, für Kinder 8 Euro. Der Reinerlös kommt Geflüchteten aus der Ukraine und dem Sternthalerhof zugute.

