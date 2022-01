Friedrich "Fritz" Sperringer, langjähriger Pfarrer von Lainz-Speising, ist kurz nach Weihnachten verstorben. In der Lainzer Konzildgedächtniskirche wurde dem beliebten Jesuitenpriester nun mit einem großen Requiem gedacht.

WIEN/LAINZ. Wer in den 1980er- und 1990er-Jahren in und um Lainz in die Schule gegangen ist, kannte ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit: Fritz Sperringer, der viele Jahre zuerst als Kaplan und später als Pfarrer von Lainz-Speising tätig war, ist am Stefanitag in Linz verstorben.

Aufgewachsen ist der 1944 in Wien geborene Sperringer in Ottakring, nach Handelsakademie und Wirtschaftsstudien trat er 1965 in den Jesuitenorden und wurde 1974 in Innsbruck zum Priester geweiht.

"Besonders beliebt waren seine Familien- und Bibelrunden", sagte Sperringers Freund und Priesterkollege Alois Riedlsperger, "aber auch die vielen Pilger- und Studienreisen, die er über Jahrzehnte hindurch organisierte." Bereits im fortgeschrittenen Alter ging der Jesuit 2018 in den Kosovo, wo er sich um eine gute Ausbildung dortigen Jugendlichen kümmerte. "Ein guter Zugang zur Jugend war dem Fritz immer besonders wichtig", merkte Riedlsperger an, "denn er war wirklich ein Freund des Lebens."

Fritz Sperringers Jesuitenkollegen verabschiedeten sich von ihrem Freund und Ordensbruder.

Stets mit Lainz verbunden

Sein Lebensweg führte den Jesuitenpriester zuletzt nach Linz, wo er seit 2020 auch als Rektor der Ignatiuskirche Alter Dom engagiert war. Bis zuletzt blieb Fritz Sperringer Lainz und seinen dortigen Freunden und Weggefährten allerdings eng verbunden - warum? Gertrud Baumgartner, Vorsitzende des Lainzer Pfarrgemeinderats, brachte es auf den Punkt: "Als er Lainz verließ, hat er sein Herz dagelassen."

