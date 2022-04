Harry Glöckner war einst Direktor des Bezirksmuseums. Heuer würde er seinen 100. Geburtstag feiern.

WIEN/HIETZING. Seinen 100. Geburtstag würde dieser Tage der Hietzinger Harry Glöckner feiern. Der Schauspieler und Regisseur, der mit Erika Maxa verheiratet war, wirkte zunächst etwa im Simpl und in der Kleinen Komödie. Ab den 1970er-Jahren trat er auch in Fernsehsendungen mit Karl Farkas und Helmut Qualtinger auf.

Anschließend wandte er sich dem Hietzinger Bezirksmuseum zu, wo er ab 1974 als Kustos und ab 1977 als Museumsleiter fungierte. Ab 1991 war Glöckner auch als Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen tätig. Im 19. Bezirk ist der Prof. Harry-Glöckner-Hof in der Paradisgasse 30 nach dem Hietzinger benannt.

Wer sich für die Geschichte Hietzings interessiert, sollte im Bezirksmuseum Hietzing vorbeischauen.

Ein großer Hietzinger

"Harry Glöckner war eine ganz große Hietzinger Persönlichkeit", freut sich der Vorsitzende der Hietzinger SPÖ Gerhard Schmid anlässlich des Geburtstagsjubiläums. Auch Ewald Königstein, Direktor des Bezirksmuseums, schätzt seinen Vorgänger Glöckner: "Wir haben ihm viele wertvolle Exponate zu verdanken, vor allem die Sammlung über den Hietzinger Afrikaforscher Friedrich Julius Bieber", weiß Königstein. "Ein Großteil befindet sich zwar im Weltmuseum am Heldenplatz, einige wesentliche Stücke sind aber bei uns in Hietzing."

Im Gewölbe des Bezirksmuseums wird übrigens am Donnerstag, 21. April, die Fotoausstellung "Jugendstil in Hietzing" eröffnet. Zu sehen sind Bilder von Werner Filak, Ralph Heger, Stefan Keil, Ju Sophie Kerschbaumer oder Franz Svoboda. Am Mittwoch, 27. April, wird um 14.30 Uhr am "Walk of Fame" im Ekazent der Stern für den berühmten Hietzinger Extrembergsteiger Fritz Moravec feierlich enthüllt.

