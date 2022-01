Der Pizzaservice Al Pacino von Ferri und Rania Awad liegt im Herzen von Hietzing am Lainzer Platz.



WIEN/HIETZING. Was zeichnet einen guten Pizzaservice aus? "Natürlich die Qualität seiner Produkte - die Pizza muss gut schmecken, sonst bestellen die Kunden woanders", sagt Ferri Awad, der den Lainzer Pizzaservice Al Pacino mit seiner Frau Rania seit 17 Jahren als Familienbetrieb führt. Dazu sollte der Pizzaofen zentral im Bezirk stehen, damit die Pizza Contadino, Florentina oder Napolitana auch warm und wohlbehalten beim Empfänger ankommt: Der Standort Lainzer Straße 143, also direkt am Lainzer Platz, befindet sich geographisch ziemlich genau in der Mitte des 13. Bezirks.

Der Gast ist König

Schließlich muss sich ein guter Pizzabäcker auch immer an den Geschmack seiner Gäste anpassen: "Wir sind der einzige Pizzaservice in Hietzing, der nicht nur Vollkornteig, sondern auch glutenfreie Pizza anbietet", erklärt Familienvater Ferri Awad, während er einen Pizzateig zuerst knetet und dann hoch in die Luft schupft. An Auswahl mangelt es bei Awads Pizzaservice übrigens keineswegs, rund 35 Pizzasorten stehen rund ums Jahr zur Auswahl, "wir variieren unser Angebot aber je nach Jahreszeit."

Der Pizzaservice Al Pacino liegt in der Lainzer Straße 143.

Geboren wurden Rania und Ferri Awad in Ägypten, genauer gesagt in Alexandria, einer Hafenstadt am Mittelmeer. Nach der Übersiedlung nach Wien haben die beiden Gastronomen zunächst ein Restaurant in Lainz betrieben, bevor sie auf Pizza umsattelten. "Heute versorgen wir den ganzen Bezirk mit Pizza, Nudelgerichten und natürlich auch mit Tiramisu", merkt Ferri Awad beim Rundgang durch seinen Betrieb an, "wir liefern aber natürlich auch nach Meidling, Penzing und Liesing."

Zur Sache

Pizzaservice Al Pacino

Lainzer Straße 143

01/803 25 02

alpacino.pizzaservice@gmail.com

www.alpacino.at