Das von der Stadt Wien ehrenhalber gewidmete Grab am Hietzinger Friedhof wird zur Pilgerstätte für verstorbenen Fernsehliebling Klaus Wildbolz. Überlebensgroße Büste und Fanbereich inklusive.

HIETZING. Am Hietzinger Friedhof haben viele bekannte Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte ihre letzte Ruhe gefunden. Franz Grillparzer, der unvergessene Heinz Conrads, die Meeresforscher Lotte und Hans Hass oder der weltberühmte Jugendstil-Architekt Otto Wagner sind nur einige der prominenten Österreicher, deren Grabstätten zu einem kurzen Gedenken einladen.

Auch der Publikumsliebling Heinz Konrad hat seine letzte Ruhe am Hietzinger Friedhof gefunden.

Auch der beliebte Schauspieler Klaus Wildbolz, der vor drei Jahren, am 4. Jänner 2017 im Alter von 80 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist ruht nun auf dem Hietzinger Friedhof. Sein Grab in der Gruppe 65, Reihe 4, Grab 13 und 14 erinnert an seine Karriere. Auf einer Stele finden sich einige der Filme und Serien, in denen er mitgespielt hat. Das zentrale Element ist eine stilisierte Filmklappe, die die Unterschrift von Klaus Wildbolz ziert.

Echte Fans haben es schon gefunden und pilgern regelmäßig zur letzten Ruhestätte des 2017 verstorbenen Schauspielers. Für diese gibt es einen freizugänglichen Bereich, der es Fans ermöglicht, Kerzen zu entzünden oder Blumen abzulegen. Eine Sitzbank lädt zum Verweilen und stillen Gedenken ein.

Büste aus edlem Marmor

Das von der Stadt Wien ehrenhalber gewidmete Grab am Hietzinger Friedhof erinnert sehr detailreich an den Schauspieler und erhält demnächst ein besonderes Highlight. Der Schauspieler Klaus Wildbolz wird bald mit einer Büste aus edlem Südtiroler Marmor gewürdigt. Rechtzeitig zum 83. Geburtstag des Schauspielers, am 25. August, konnte nun das verblüffend echt wirkende Tonmodell präsentiert werden.

Noch in Ton, bald in Marmor gemeißelt: Das Portrait von Klaus Wildbolz

Auf Initiative seiner Lebensgefährtin Nadine von Vöhren wurde der Wiener Bildhauer Wolfgang Karnutsch für die Gesamtgestaltung des Denkmals beauftragt. „Es ist mir eine große Ehre, diesen charismatischen Schauspieler portraitieren zu dürfen. Besonders wichtig war mir, seine positive Ausstrahlung und seinen Charme in der Büste widerzuspiegeln. Eine unvergessliche Stimmung, die sich in meinem Atelier verbreitet hat“, so der Künstler, der schon mit Portraits von Martina Hörbiger, Marcel Prawy oder Prinzessin Diana für Aufsehen gesorgt hat.

Klaus Wildbolz (+2017) und seine Lebensgefährtin Nadine von Vöhren

Foto: privat

Mit großer Liebe zu Klaus Wildbolz hat die Initiatorin und langjährige Lebensgefährtin Nadine von Vöhren dieses Projekt eifrig vorangetrieben: „Mir war es wichtig zu zeigen, wie er war und was ihn als Persönlichkeit ausmachte. Auch hatte ich den Gedanken, dass wenn man sein Grab betrachtet, man etwas über seine Wurzeln, Lebenssymbole und Hobbys erfährt“, so die in Wien lebende Hamburgerin. „Ich finde auch, dass er diese Form der Anerkennung verdient hat“, ergänzt von Vöhren weiter.