Ope(r)n-Air-Spektakel in Schönbrunn begeistert bis September

Aufgrund des großen Zuspruchs gehen die sommerlichen Freiluftvorstellungen vor dem Gebäude des Marionettentheaters Schloss Schönbrunn in die Verlängerung. Von 4. bis 27. September steht »Mozart und die Zauberflöte in Schönbrunn« für Erwachsene am Freitag und Samstag um 19 Uhr und als Kinderfassung ab 4 Jahren am Mittwoch, Samstag und Sonntag um 16 Uhr auf dem Spielplan. Dabei führt der geniale Komponist als Marionettenfigur mit viel Witz und Charme durch seine berühmte Oper.

Hinweis: Bei Regenwetter wird im Theatersaal gespielt.

Ort:

Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Hofratstrakt, 1130 Wien

Info & Karten:

Tel.: 01 817 32 47

www.marionettentheater.at