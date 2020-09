Wie Sie schon mitbekommen haben, ist die Plattformen Hietzing Digital für Unternehmen aus Hietzing. Es können sich Unternehmen aus den verschiedenen Regionen kostenlos registrieren und ihr Unternehmen präsentieren.

Dabei können Sie folgende Informationen bereitstellen:



Unternehmensname

Slogan

Beschreibung

Öffnungszeiten

Links zu sozialen Medien

Website Link

Logo

Bilder Galerie

Branche

Inhaber der Firma

Link zum internen Social-Media-Kanal

Adresse der Firma

Vorteile:



Nachdem Sie Ihr Unternehmen eingetragen haben, können User, die Hietzing Digital besuchen, etwaige Informationen einsehen, die Sie angegeben haben. Für den User ist es dann möglich in Ihrem Profil folgendes zu tun:

Zu Ihrem Unternehmen navigieren

Google Maps öffnet sich und navigiert Ihre Kunden zu Ihnen.

Google Maps öffnet sich und navigiert Ihre Kunden zu Ihnen. Direkter Anruf per klick

Aufruf Ihrer Website

Als Lesezeichen speichern

In sozialen Medien teilen

Bewertungen abgeben

Internes Social Media Profil ansehen.

Hietzing Digital Pressebereich

Über das Hietzing Digital News & Presseportal können Sie Blogbeiträge und Presseaussendungen veröffentlichen. Nachdem Sie einen Artikel geschrieben haben, wird Ihr Artikel automatisiert in all unseren sozialen Medien geteilt und ein Link zum Beitrag beigefügt. Die größte Herausforderung bestand daraus, dass ab sofort alle Ihre Artikel in Google News erscheinen. So sehen ab sofort potenzielle Zielgruppen Ihren Beitrag auf Hietzing Digital News & Presse.

Vorteile von News & Presse



Jeder Artikel wird sofort auf der Google Newsplattform veröffentlicht und in allen sozialen Medien und in Google News veröffentlicht. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, über weitere Plattformen, in denen wir als Journalisten registriert sind, Online PR zu veröffentlichen. Dieser Service ist allerdings kostenpflichtig.

Bspw. APA

Was ist ein Online PR?



Online-PR oder Online-Public-Relations (auch digitale PR genannt) ist eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, bei der mit organisationalen Zielgruppen, also User nicht über klassische Medien (wie Rundfunk- oder Printmedien) kommuniziert wird, sondern über das Internet. Strategische Online-PR umfasst die Kommunikationsaktivitäten von Organisationen (wie beispielsweise Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Behörden oder Parteien) im Internet, die der Handlungskoordination mit internen und externen Stakeholdern und der Interessenklärung dienen.

Beim Sonderfall der Online-Pressearbeit werden Unternehmensinformationen an Online-Redaktionen, Presseportale und Webverzeichnisse (Blog-, Link-, Web-Feed-Verzeichnisse) distribuiert. Durch Online-PR ändert sich die klassische Pressearbeit. Wie jede PR soll auch die Online-PR dazu beitragen, dass eine Organisation, Neuigkeiten, Fachartikel oder ein Projekt von der Öffentlichkeit wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Die Öffentlichkeit wird in der Online-PR allerdings nicht mehr als schlichter Konsument betrachtet. Stattdessen gestaltet sie über Kommentare, Rezensionen u. v. m.. den Inhalt mit und steigert so die Glaubwürdigkeit der aufgestellten Aussagen.

Wer Immobilien in Hietzing sucht, wird ganz schnell auf Hietzing Digital fündig.



Hietzing Digital Immobilien erleichtert die Suche nach Immobilien. Denn jeder der ein Haus kaufen möchte oder eine Wohnung mieten möchte, findet diese von Ihnen auf unserer Plattform. Nach Ihrer Registrierung als Immobilienmakler haben Sie die Möglichkeit, Immobilien zu veröffentlichen.

Hierzu bieten wir ein exklusives Service für Sie an:



Nach Ihrer Registrierung können Sie sich als Agent einschreiben und Ihr Profil entsprechend befüllen. Die Plattform bietet ein dafür eigens geschaffenes User Interface, dass Sie im Handumdrehen Ihre Immobilien verwalten können. Mit nur wenigen Klicks ist Ihre Immobilie, samt allen nötigen Informationen online und Sie müssen diese nicht mal selbst in sozialen Netzwerken teilen. Denn das wird wiederum automatisiert aus unserem System heraus erledigt. Sie klicken auf Veröffentlichen und voilà, Ihre Immobilie wird in den nächsten paaren Minuten ein Dutzend Mal gesehen. Vielleicht findet sich sogar gleich ein potenzieller Kunde?

Sie benötigen nicht mal ein externes CRM-System, um Ihre Immobilien zu verwalten. Sie finden alles an einem Ort und können diese ohne Einschränkungen verwalten & betreuen.

Jobportal für Unternehmen.

Finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren potenziellen Kandidaten.

Das Jobportal Hietzing Digital bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiter für Ihr Unternehmen zu finden. Jobausschreibungen können mit nur wenigen Klicks erstellt werden. Bewerbern ist es möglich Ihren Lebenslauf zu erstellen. Nach der Erstellung kann sich der Bewerber in Ihrem Unternehmen bewerben. Auch hier werden automatisiert Jobs in unsere Social-Media-Kanäle geteilt.

Was für Hietzing Digital zählt, ist die Reichweite für jedes Unternehmen in Hietzing. Wir möchten das Sie sich lokal optimieren können und eine Plattform nutzen, die Ihnen genau das ermöglicht. Es sind nur wenige Klicks pro Beitrag für Sie.

Wie ist Hietzing Digital entstanden?

Mein Name ist Mario Gaupmann und ich bin seit 10 Jahren in der Werbebranche tätig. Ich habe in diversen Werbeagenturen gearbeitet, um so mein Know-how für spätere Projekte umsetzen zu können. Dabei war es mir immer wichtig, strategische Marketinglösungen zu finden. Mein Ziel ist und war es immer individuelle Leistungen und Lösungen für meine Kunden anzubieten.

Seit 2014 habe ich als Unternehmer gestartet und habe meine Werbeagentur „MGD Media“ gegründet. Aus über 200+ Projekten bisher kann ich bereits positiv berichten. Jeder dieser Aufträge wurde positiv abgeschlossen. Das Ziel war dabei immer wieder dasselbe. Nämlich, egal ob ich als Agentur eine Website erstellt habe, Werbematerialien oder sonstige kreative Arbeit geleistet habe, war von Anfang an das Ziel, Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden weiterhin zu halten.

Seit August 2020 habe ich meine Tätigkeiten als Freiberufler begonnen um mich dem Projekt Hietzing Digital zu widmen. Es ist ein Projekt was jedem lokal helfen wird besser gefunden zu werden. Angebote zu erstellen und sich mit seinen Kunden direkt zu verbinden. Jeder hat bereits eine Website, aber was bringt Ihnen die Website, wenn Sie dadurch nicht mehr Kunden erhalten?

Mein Leitsatz lautet hier:



SOZIAL – LOKAL – MOBIL



Sozial:

Direkte Social Media Anbindung zu Ihren Kunden.

Lokal:

Hietzing, Speising, Lainz, Hacking, Ober St. Veit & Unter St. Veit.

Ihre Kunden finden Sie unmittelbar in Ihrer Nähe. Werden Sie durch Ihre Beiträge auf Hietzing Digital auch in Google weitaus besser gefunden als jetzt.

Mobil:

Optimiert für alle mobilen Geräte (Smartphones, Tablets)

Meine Empfehlung an jedes lokale Unternehmen:



Nutzen Sie die Plattform! Registrieren Sie sich noch heute und erstellen Sie sich kostenlos Ihr Unternehmensprofil und konfigurieren Sie Ihr Profil. Erstellen Sie einen PR oder Blog Beitrag und beginnen Sie sich lokal zu bewerben. Nutzen Sie genau jetzt die Vorteile, die sich durch Hietzing Digital ergeben. Ich verspreche Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden.

Medienverantwortlicher:

Mario Gaupmann

Hietzing Digital

office@mgd-media.at

+43 660 546 78 06