Wildblumenrasen heißt Helmut Chrobaks Projekt, das er von Hietzing nach ganz Wien exportieren will.

WIEN/HIETZING. Saftiges Gras mit Bienen und anderen Insekten, die von Blume zu Blume fliegen: Ungefähr so kann man sich Helmut Chrobaks Traum von einem Wildblumenrasen vorstellen, den er auf Rasenflächen in ganz Wien verwirklichen will.

Angefangen hat alles in der Kongresssiedlung zwischen Dr.-Schober-Straße und Lainzerbachstraße: "Seit Frühjahr 2021 wird bei uns nur noch einmal im Monat gemäht", erklärt Chrobak, der dort seit seiner Kindheit wohnt, "und das auch nur, wenn das Gras 20 Zentimeter Höhe erreicht hat." Dabei wird der Rasen nur auf zehn Zentimeter gestutzt und in den heißen Sommermonaten überhaupt nicht. "Das brachte eine Verringerung der Bodentemperatur von vorher bis zu 63 Grad auf nun maximal 26 Grad."

Die Natur erobert sich die Höfe des Gemeindebaus zurück.

Woher Chrobak das weiß? Der Umweltberater begleitet das Pilotprojekt von Wiener Wohnen mit Bodentemperaturmessungen und einem Flora-Fauna-Monitoring. "Statt einer Hitzeinsel war unsere Grünfläche im letzten Hitzesommer ein kühles Eiland", freut sich "Wiesendoktor" Chrobak.

Mit dem höheren Gras bleibt der Boden ganz natürlich feucht und kühlt damit die Innenhöfe, was von den Bewohnern gerade in "tropischen Nächten" mit über 20 Grad als sehr angenehm empfunden wird. "Dazu ist der Wildblumenrasen mit seinen vielen verschiedenen Blumenarten auch für Kinder sehr erlebnisreich, denn mit den Blumen kommen natürlich auch die Schmetterlinge und Marienkäfer schnell zurück."

Bienen und Blumen

Aber nicht nur die: Auch Gänseblümchen, Klee, Löwenzahn und Veilchen, die zuhauf auf der Wiese stehen, sind wesentliche Nahrungsquellen für Bienen, Hummeln und viele Vogelarten. Die Vorteile des Projekts schlagen sich aber auch auf der Betriebskostenabrechnung nieder: Schließlich muss das höhere Gras nicht bewässert werden, was genauso wie der reduzierte Mähaufwand zu Einsparungen führt.

Wer genau schaut, kann die fleissige Biene im Gras entdecken.

Grund genug für Wiener Wohnen, das Projekt nun auch im Sandleitenhof in Ottakring und im Rudolf-Köppl-Hof in der Brigittenau umzusetzen und gemeinsam mit der MA 22 – Umweltschutz auch wissenschaftlich zu begleiten. "Mit der Veränderung des Rasenschnitts, der Mähgänge und durch Besamung mit Wildpflanzensaatgut fördern wir Blühpflanzen und sorgen für eine Erhöhung der Biodiversität", erklärt Stefan Hayden von Wiener Wohnen. Mit der wissenschaftlichen Auswertung des Pilotprojekts sei Ende des Jahres zu rechnen.

Das Projekt läuft übrigens auch schon im städtischen Kindergarten am Girzenberg: In Zusammenarbeit mit der MA 10 – Wiener Kindergärten wird dort ein Teil der weitläufigen Grünfläche ebenfalls nur mehr selten gemäht. Wird das Projekt Wildblumenrasen auch in weiteren Hietzinger Grünflächen umgesetzt? Die BezirksZeitung wird weiter berichten.

