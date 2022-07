"Ronja Räubertochter" wurde von den Schulkindern einer Hietzinger Volksschule kurz vor Schulschluss aufgeführt.

WIEN/HIETZING. "In der 4. Klasse sind die Kinder am Höhepunkt ihres Könnens in der Volksschulzeit", sagt Eva Zelzer, die in der Volksschule Am Platz unterrichtet. "Da bietet es sich an, gemeinsam 'Ronja Räubertochter' aufzuführen."

Rechtzeitig vor Schulschluss brachte Zelzers 4b-"Löwenklasse" dann Astrid Lindgrens legendäres Stück auf die Bühne der VHS Hietzing. Der Reinerlös kam dem Kinderhospiz Sterntalerhof und Kindern aus der Ukraine zugute.

Eva Zelzers Klasse spielte, die Lehrerin führte Regie.

Theater in der Hietzinger VHS

"Großen Dank an VHS-Direktor Robert Streibel für das Zurverfügungstellen des Festsaales", sagte Zelzer, als der Vorhang längst gefallen war, "und natürlich an meine Kinder, dass ihr euch auf dieses große Stück eingelassen habt. Ich bin riesig stolz auf euch alle!"

