Jugendstil in Hietzing, eine Fotoausstellung im Bezirksmuseum Hietzing.

Gezeigt werden Fotos der schönsten Bauten der Jahrhundertwende aus dem Bezirk Hietzing.

Häuser und Fassaden, Villen aber auch Mehrparteienwohnhäuser.

Der Jugendstil drückt sich in vielen Details, in Fenster, Stiegengeländer, Fliesen und Wandmalereien aus.

Gezeigt werden Bauten von Otto Wagner, Josef Hoffmann und Glasmalereien von Geyling und weiteren Vertreter des Jugendstiles, wie Koloman Moser und Gustav Klimt.

Bezirksmuseum Hietzing - 1130 Wien, Am Platz 2, Telefon 01/877 76 88

Die Eröffnung der Fotoausstellung ist am 21.04.2022 um 18:30h

Öffnungszeiten Museum:

Mittwoch 14:00h bis 18:00h und Samstag 14:00h bis 17:00h

Die Ausstellung kann bis 30.04.2022 besichtigt werden.