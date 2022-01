Der nächste Wiener Spaziergang, schon die Nummer 26, führt uns in den Tiergarten Schönbrunn. Es ist herrlicher Sonnenschein, s..kalt, sehr, sehr windig. Wenige Besucher sind im Tiergarten. Corona, vor allem Omikron, hält uns fest im Griff. Start ist beim Hietzinger Tor. Hier ist ein „Standler“ mit Kaffee und Kipferl. Aber das gibt es nach dem Spaziergang.

Wir bewundern das Palmenhaus am Weg zum Tiergarten. Das werden wir uns demnächst ansehen. Hier steht eine Sonnenuhr, sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aufgestellt und Anfang unseres Jahrhunderts renoviert.

Menagerie

Der Tiergarten Schönbrunn ist der älteste noch bestehende Zoo der Welt. Er wurde 1752 von den Habsburgern gegründet. Franz Stephan von Lothringen, der Gemahl Maria Theresias, beauftragte den Architekten Jean Nicolas Jadot de Ville-Issey mit dem Entwurf einer Menagerie im Parkt der neuen Sommerresidenz Schönbrunn. Es begann mit 12 Gehegen und Tierhäusern, einem Verwaltungsgebäude, einem Teich und zwei Höfe. Dann kam noch ein achteckiger Pavillon im Zentrum des Tiergartens dazu. Als Frühstücks- und Gesellschaftsraum. Heute ist der Kaiserpavillon ein Restaurant.

Zunächst war die Menagerie nur der kaiserlichen Familie vorbehalten. 1778 wurde die Menagerie mit Schloss und Park für „anständig gekleidete Personen“ geöffnet – an Sonntagen. So wie wir heute gekleidet sind, dürften wir wahrscheinlich nicht in den Zoo oder Park.

Dieser Spaziergang wurde am 16.1.2022 veröffentlicht. Weiterlesen und noch mehr Spaziergänge zum Nachlesen finden Sie auf www.49plus.at