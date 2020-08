Es weht ein frischer Wind in Wien Hietzing.



Seit 05.08.2020 ist die Online-Plattform Hietzing Digital online. Lokales Marketing hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Herausforderung entwickelt. Genau dies hat Hietzing Digital zum Anlass genommen, ein eigenes Leistungsportfolio für den Stadtteil Hietzing zu entwerfen. Über die neu entstandene Plattform können sich Immobilienmakler, Unternehmer, Mitarbeiter, Ärzte u.v.m kostenlos registrieren und ihre Projekte veröffentlichen.

Wer neue Mitarbeiter oder Interessenten sucht, wird am Standort Hietzing auf diese Weise schnell fündig. Klassisches E-Mail-Marketing ist seit Einführung der DSGVO praktisch obsolet und einfache Anzeigen in der Zeitung erreichen nicht die jungen Zielgruppen.

Dementsprechend sind Lösungen gefragt, um regionale Projekte optimal in Szene zu setzen. Für Unternehmen kommt die neue Plattform gelegen, um Dienstleister und Kunden zusammenzuführen. Immer häufiger besteht viel Nachfrage, das Finden passender Angebote fällt jedoch schwer.

Besonders die Corona-Pandemie hat diesen Aspekt verdeutlicht und wurde für viele lokale Unternehmer zu einem großen Hindernis. Mit einer passgenauen Vermittlung kann jedoch schnell auf die Ansprüche der Kunden eingegangen werden, um passende Leistungen zu finden. Die Automatisierung des Marketings macht diesen Prozess lokal deutlich einfacher.

Schon jetzt wird das Angebot von vielen lokalen Unternehmen und Anbietern sehr geschätzt.

Mario Gaupmann, Inhaber der Werbeagentur MGD Media in Hietzing, sagte hierzu:





"Mit der neuen Plattform entsteht etwas Großartiges. Es entsteht ein ganzheitlicher Ansatz für gemeinschaftliches und gleichzeitig bieten wir lokales Marketing an alle Unternehmen in Hietzing an, was für die lokale Suche der Kunden und Anbietern zugutekommt. Wir freuen uns vor allem sehr, dass sehr bekannte Unternehmen wie zb. RE/MAX First aus Hietzing dabei sind. Das ist für mich ein Zeichen das es tatsächlich einen Wert hat wenn sich lokale Unternehmen bei Hietzing Digital eintragen."

Nach der Etablierung des neuen Systems in Hietzing lässt sich das Modell auch an anderen Orten einbinden. Bis es allerdings zu diesem Schritt kommen wird, sind viele motivierte und engagierte Teilnehmer gefragt. Unternehmen aus Hietzing können sich daher kostenlos anmelden und ihre Leistungen zur Verfügung stellen. Nur so lässt sich ein derartiges Netzwerk erfolgreich integrieren, wie es Hietzing Digital mit dem neuen Portal für die lokale Vermarktung plant.