Ausstellung - Vernissage "LOS-LEBEN

Mag. Silvia Guenova,

Künstlerin, Schauspielerin und Regisseurin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Malerei. In ihrem künstlerischen Schaffen der letzten Jahre erprobt sie das Zusammenspiel von Holzstruktur und Farbe. Dieses Wechselspiel von naturgegebenem Maluntergrund und Farbe erzeugt eine scheinbar paradoxe Situation von Spannung und Ruhe. Es entstehen Gefühlslandschaften, innere Gefühle und Erinnerungen finden im reduzierten Farbenspiel ihren Ausdruck. Die Bilder sind klar strukturiert und wirken ungefiltert auf den Betrachter ein. Diese Auseinandersetzung mit der Natur verfolgt Silvia Guenova in anderen Bildern auch mittels der Technik der Décalcomanie.

In Sofia (Bulgarien) geboren, Schauspiel- und Regieausbildung; als Schauspielerin an vielen Bühnen tätig. 1986 – 1992 Aufenthalt in Berlin; Mal-Workshops und Gruppenausstellungen. 1992 Übersiedlung nach Österreich; Gründung von „ Viva Integratives Kindertheater “; neben der Theaterarbeit permanente Beschäftigung mit der Malerei.