Silver Stars Hietzing - Gemeinsame Wanderung - Lainzer Tiergarten

Bewegung, Bewegung, Bewegung ...!Es ist so weit. Die "Silver Stars Hietzing" starten ihre erste gemeinsame Wanderung.Treffpunkt ist beim Lainzer Tor, Hermesstraße, 1130 Wien, 16.00 Uhr. Die Route wird vor Ort bekanntgegeben, eine ausgiebige Pause zum Regenerieren ist eingeplant.Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung bei der Organisatorin Frau Eva Maria Lux: emlux@yahoo.de oder Tel. 0650/38 26 589 bis Sonntag, 30.07.2017,18.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos!

Die "Silver Stars Hietzing" wurde von Frau Mag. Heidelinde und Will Hauser im Frühjahr 2017 gegründet und möchten:- Menschen mit gemeinsamen Interessen zusammenbringen- Gesellschaftliche Aktivitäten erleben- Kunst und Kultur genießen- In Gemeinschaft Herz, Kreislauf und Beweglichkeit fördern- Geistige Regsamkeit erhalten- Gegenseitige Hilfestellung, wo Not am Mann ist- Lachen und ausgelassen sein mit Gleichgesinnten