Einführungstag: CranioSacrale Berührung

Ein Tag für alle an Craniosacraler Berührung Interessierten. An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, Craniosacrale Berührung kennen zu lernen und in einer liebevollen, entspannten Atmosphäre mit den biodynamischen Kräften in sich selbst und bei anderen in Kontakt zu kommen. Meditations- und Körperwahrnehmungsübungen unterstützen uns dabei.Aus dem Inhalt:Von der Osteopathie zur craniosacralen BiodynamikBiomechanische und biodynamische KonzepteDas craniosacrale SystemLauschen mit den Händen- ein erster KontaktAus der eigenen Mitte heraus

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Decke, kleiner Polster, SchreibzeugDauer: 9:30 bis 18:00 UhrKosten: € 120,–Die Einführungstage für die Ausbildung beginnend am 28.2.2018 finden am 26.10.2017 und am 21.1.2018 statt.