Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergene

Bildungszentrum Hietzing , Hietzinger Hauptstraße 22 , 1130 Wien AT

Vortragende: Mag. Agnes Budnowski - diplomierte Diätologin



Mehr als 30% der Bevölkerung in Österreich hat Probleme bei der Verträglichkeit von Lebensmitteln. Beschwerden wie Übelkeit, Blähungen, Depressionen, Völlegefühl, Durchfall, Hautausschläge, Kopfschmerzen etc. beeinflussen stark den Alltag und die Lebensqualität.



In dem Vortrag erfahren Sie mehr zum Thema:

• Nahrungsmittelintoleranz oder Nahrungsmittelallergie? Wo liegt der Unterschied?

• Laktose-, Fruktose-, Histamin- und Glutenunverträglichkeit

• Möglichkeiten der Ernährungstherapie bei Nahrungsmittelintoleranzen



Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, Getränkeagape ab 18.00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!