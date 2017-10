Alex Kristan - LEBHAFT im Orpheum

11.10.2017, 02:54 Uhr

Natürlich sind auch Kristans diverse Alter Egos und Parodien wieder im Programm, mit von der lebhaften Partie, und mengen sich in den Käfig voller Narren. Und: sind wir in Wahrheit nicht alle irgenwo irgenwie verhaftet? Für Alex Kristan gilt in jedem Fall die Frohmutsverschuldung. Er beherrscht den einzig wichtigen Tanz. Den aus der Reihe.

Unter den Gästen: Motorsportlegende Niki Lauda, Schauspielerin Eva Marold, Bauchredner und Comedian Tricky Niki, Kabarettisten Victor Gernot und Herbert Steinböck, Ex-Skirennfahrer Rainer Schönfelder und Hans Knauß, u.v.a.