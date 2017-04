ELEGANTES KICK-OFF FÜR DAS TRADITIONSEVENT VIENNA ASCOT

27.04.2017, 14:20 Uhr

begrüßte die Gäste: „Tradition, Kreativität, Hüte & Mode waren die Schlagwörter, die mich dazu bewegten dieses Event zu unterstützen. Ein Wochenende geladen mit viel Energie und viel Platz für Geschichte und Historischem. Ich freue mich schon sehr darauf.“

Zahlreiche Promis und Ehrengäste haben sich auf die Freudenau eingestimmt und ließen sich von den Mode- und Styling-Tipps der Profis inspirieren. Bei einer Modeschau der Extraklasse zeigten sichundvon ihrer Model-Seite und präsentierten aktuelle Trends aus dem Hause Hämmerle, Hugo Boss, Frack & Co sowie Salamander und Mühlbauer.Mitwerden im September die Galopprennen zurück in die Wiener Freudenau geholt und in Ascot-Manier mit eleganten Roben und Hüten, feiner Kulinarik und vielseitiger Unterhaltung gefeiert.Freuen Sie sich auf VIENNA ASCOT - 16. & 17. September 2017. Mehr Infos: