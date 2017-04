„I will afåch mit wem reden“ - Interview mit Zappa Bluespumpm

26.04.2017, 15:50 Uhr

M.-T. Kaiser: „Zappa, Sie haben vor über 40 Jahren die legendäre Bluespumpm gegründet und haben nun erstmals eine CD mit deutschsprachigen Texten herausgebracht. Woher der Sinneswandel?“Zappa Bluespumpm: „Englische Coversongs gibt es ja genug. Aber wir wollten einmal Lieder singen, die das Publikum von vorne bis hinten verstehen kann. Das ist bei englischen Texten ja doch nicht immer der Fall.“

M.-T. Kaiser: „Sie haben die Lieder selbst geschrieben?“Zappa Bluespumpm: „Ich habe sie mit Judith Pechoc gemeinsam geschrieben, der Gründerin der Wild Irish Lassees. Die Texte stammen von Gerhard Blaboll, die sind einfach genial.“M.-T. Kaiser: „Es fällt auf, dass einige der Texte sehr persönlich gehalten sind.“Zappa Bluespumpm: „Genau. Wir haben ihm Dinge erzählt, die so passiert sind und er hat sie mit viel Witz zu tollen Songtexten verarbeitet. Da sind witzige Lieder entstanden, Liebeslieder, Balladen und echt coole Bluesnummern.“M.-T. Kaiser: „… die aber gar nicht depressiv oder melancholisch wirken, wie so viele Bluesnummern!“Zappa Bluespumpm: „Eh klar! Das wäre beim Gerhard auch nicht leicht denkbar. Die Texte haben sehr viel Tiefe, sind aber immer positiv in der Grundstimmung.“M.-T. Kaiser: „Ist der Titel programmatisch?“Zappa Bluespumpm: „Der Titel der CD ist auch der eines Liedes. Wir wollen aufzeigen, wie wichtig es ist, wieder mehr das Menschliche in den Mittelpunkt zu rücken.“M.-T. Kaiser: „Was verstehen Sie darunter?“Zappa Bluespumpm: „Alles, was uns auszeichnet, im Guten wie im Schlechten, unsere Stärken und unsere Schwächen, unsere Vorlieben und unsere Ängste. Heute wird es von Unternehmen und der Gesellschaft ja häufig verlangt, dass man perfekt ist. Wer aber ist das denn wirklich? Da wollten wir musikalisch dagegen steuern.“M.-T. Kaiser: „Kann das mit einer CD gelingen?“Zappa Bluespumpm: „Sie meinen, ob unsere CD die Welt verändert?“M.-T. Kaiser: „Wenn Sie das so sagen wollen, ja.“Zappa Bluespumpm: „Es gibt den wunderbaren Spruch: Ändere Dich selbst und Du veränderst die Welt. Wir sollten mehr miteinander reden, nicht immer im Handy surfen, chatten, spielen. Schauen Sie einmal, wie unbeteiligt die Menschen in der U-Bahn fahren. Die bekommen doch gar nicht mehr mit, wenn neben ihnen jemand Hilfe braucht. Wenn wir nur einen Konzertbesucher damit anregen können, etwas sorgfältiger mit seinen Mitmenschen umzugehen, dann haben wir schon gewonnen.“M.-T. Kaiser: „Dazu wünschen wir Ihnen alles Gute! Wo spielen Sie die Lieder denn live?“Zappa Bluespumpm: „Wir spielen sie ständig. Am besten schaut man auf unserer Homepage nach: www.bluespumpm.at“M.-T. Kaiser: „Dort gibt es dann auch die CD zu erwerben?“Zappa Bluespumpm: „Ja, mit einem tollen Textheft und jede Menge wunderbaren Fotos, auch von Gerhard Blaboll und unserem alten Blueskumpel Rudi Biber. Die beiden haben auch musikalisch auf der CD mitgemacht. Das zeichnet diese CD zusätzlich aus."M.-T. Kaiser: „Dann freuen wir uns, Sie alle live zu erleben.

Danke fürs Gespräch.“