Promis enterten die Summerstage-Eröffnung

05.05.2017, 16:29 Uhr

Seit langem gab es wieder Schönwetter beim Saisonstart. "Hoffentlich ein gutes Omen", orakelt Betreiber Ossi Schellmann.

ALSERGRUND. Rund 300.000 Besucher pilgern jedes Jahr zur Summerstage, der Erholungsoase der Wiener am Donaukanal. Seit Langem fand die Saisoneröffnung wieder bei gutem Wetter statt und die Promis kamen in Scharen. "Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann unser Start nicht verregnet war. Das ist hoffentlich ein gutes Omen für ein gutes Jahr", so Summerstage-Betreiber Ossi Schellmann.Erstmals gibt es heuer auch einen Stand von Wein & Co sowie jeden Sonntag ab 17 Uhr kostenlose Kinderbetreuung. Kulinarisch reicht die Palette von italienischen über asiatische bis hin zu karibischen Spezialitäten. Unter den Gästen waren u.a., Schauspieler, Promifotograf, Ex-Missund der frühere "Zeit im Bild"-Anchorman