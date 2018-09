Ronacher: „We are musical“ – Musicalfest 2018

23.09.2018, 20:46 Uhr

Was dem Publikum üblicherweise verborgen bleibt, konnte an diesem Tag hautnah erlebt werden, zum Beispiel, wie eine Perücke geknüpft wird oder wie Choreographien einstudiert werden. Bei Tanz-Workshops für Jung und Alt im Ballettsaal hatten die BesucherInnen die Möglichkeit, mit professionellen Musicaltänzern sich selbst auszuprobieren. Im Zuschauerraum des Ronacher konnten Fans noch vor der Österreichischen Erstaufführung am 27. September erste Ausschnitte aus dem internationalen Musicalerfolg „BODYGUARD“ erleben. Erstmals präsentierten die HauptdarstellerInnen und das Ensemble, begleitet vom VBW Orchester, ausgewählte Szenen.Interessantes zu Musicalszene in Wien unter: