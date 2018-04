1, 2 - o'zapft is! Eröffnung der Wiener Gastgartensaison 2018

24.04.2018, 10:54 Uhr

Bei guter Laune und bestem Wetter wurde die Gastgartensaison im Schweizergarten eröffnet.

LANDSTRASSE. Peter Dobcak, der Fachgruppenobmann der Gastronomen in der Wiener Wirtschaftskammer, konnte es kaum erwarten: Bei den zahlreichen Besuchern sorgte sein bemüht unauffälliges Umherschleichen um den Schlegel, mit dem das Bierfass bei der traditionellen Eröffnung der Wiener Gastgartensaison schließlich angestochen wurde, durchwegs für Erheiterung.Aber nach kurzer Wartezeit – Magne Setnes, Chef der Brau Union, war noch nicht eingetroffen – war es schließlich soweit: Luise Nikita Black schlüpfte in die lederne Schürze, ließ sich von Dobcak den Schlegel überreichen – und brauchte gezählte 20 Schläge, um das 50 Liter-Bierfass schließlich anzustechen.

25 Grad, Sonne - passt!

Marschmusik und Gemütlichkeit

Aber sonst verlief im Gastgarten "Klein Steiermark" im Schweizergarten alles ganz nach Plan: Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad war die offizielle Gastgarteneröffnung reine Formsache: "Wir san alle froh über des guate Wetter. Wenn's so weitergeht, wird's a neue Rekordsaison!", freute sich ein Kellner, während er gleich sieben Krügerl Bier auf dem Tablett balancierte.In seiner launigen Ansprache betonte Dobcak die Bedeutung der Wiener Gast- und Schanigärten nicht nur für den Umsatz der Gastronomen, sondern vor allem für "die echte Wiener Gemütlichkeit, die nicht nur, aber auch aus Bier und Stelze besteht".Einer der Gäste im schattigen Gastgarten fasste die Gastgarteneröffnung 2018 so zusammen: "Die Blasmusikkapelle spielt schon wieder einen Marsch – wir bleiben da jetzt aber no' a bisserl länger sitzen!".