1. Marktfest am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz

09.09.2018, 22:47 Uhr

Es wurde ein vielseitiges Programm geboten. Ein toller Bauernmarkt mit feinsten Spezialitäten, mit dabei der BOKU Bauern Markt, Venatio. Dazu Wildspezialitäten aus Jägerhand. Ein Flohmarkt verkaufte rund um die Bühne, auf der Kampfkunstshow mit YOUNG-UNG Taekwondo und Aikido Yuyashinkai - transmitting the japanese martial art in Vienna, für das Publikum geboten wurde. „Der Johann-Nepomuk-Vogl-Platz bietet nicht nur eine Wohlfühlathmosphäre Mitten im 18. Bezirk, er ist wie ein kleines Wohnzimmer und das macht den überschaubaren gemütlichen Markt so attraktiv und das nicht nur für die Umgebung“, sovon der Gebietsbetreuung Stadterneuerung.Lässige Musik war live mit cafe duo, Da Weana und dem Posaunenquartett BonTrombon(d)zu hören.