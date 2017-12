45 Jahte „Licht ins Dunkel“

25.12.2017, 23:24 Uhr

Auch der Bundespräsident und Schirmherr der Aktion "Licht ins Dunkel", Alexander Van der Bellen, kam mit seiner Frau Doris Schmidauer, um an den Spendentelefonen zu helfen. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nahmen ebenfalls am Telefon Spenden entgegen.Der Radiosender Ö3 sendete unter dem Motto „Weihnachtswunder“ wieder 120 Stunden nonstop aus einem gläsernen Studio vor dem Alten Rathaus am Hauptplatz in Linz. Mit der Wundertütenaktion kamen insgesamt 2,28 Millionen Euro zusammen.Spenden für „Licht ins Dunkel“ ist das ganze Jahr möglich.