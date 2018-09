8 Kilometer Regale in der Innenstadt

06.09.2018, 12:15 Uhr

Im Erzbischöflichen Palais entsteht derzeit ein unterirdisches Archiv - zwei Geschoße und zwölf Meter tief.

INNERE STADT. "Das Archiv der Erzdiözese ist voll bis unters Dach - im wahrsten Sinn des Wortes", sagt Johann Weißensteiner, der Leiter des Diözesanarchivs.Seit Jahrhunderten lagern im alten Archiv der Erzdiözese nicht nur Akten und Urkunden seit dem Jahr 1469, sondern auch die früheren Pergamenturkunden ab 1139. "Das geht auf keine Kuhhaut, sagt man heute, wenn etwas übervoll ist. Der Spruch stammt aus dem Mittelalter, als man auf ledernes Pergamentpapier geschrieben hat, das aus der Haut von Kühen gewonnen wurde", erklärt Historiker Weißensteiner.



Das Herz der Erzdiözese

Weil es früher noch keine Standesämter und Grundbücher gab, übernahmen die kirchlichen Archive auch Aufgaben, die heute der Staat übernimmt. "Unser Archiv hatte damals große rechtliche Bedeutung nicht nur als Personenregister, sondern auch als Nachweis für Landbesitz", merkt Weißensteiner an. Bis zum Jahr 1938 waren die Matriken - also Register - der Erzdiözese zugleich öffentliche Personenstandsbücher. Auch heute noch weichen Historiker und Stammbaum-Forscher auf kirchliche Archive aus, wenn es weit in die Vergangenheit gehen soll.Als man im Archiv zur sicheren Aufbewahrung auch schon auf den Dachboden des Erzbischöflichen Palais ausweichen musste, fiel die Entscheidung für den Neubau im Keller. "Das Dach ist auch schon über 400 Jahre alt und renovierungsbedürftig. So können wir mit dem neuen unterirdischen Archiv gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen", freut sich Weißensteiner."Das zweite Kellergeschoß war früher ein Lager für Weinfässer. Bis zu 6.000 Eimer Wein lagerten hier: Ein Eimer sind 56 Liter, insgesamt also 336.000 Liter Wein - das ist etwa Österreichs Weinkonsum von eineinhalb Jahren", schmunzelt der Archivleiter. "Nicht nur deshalb ist unser Archiv das Herz der Erzdiözese!" Während des Zweiten Weltkriegs suchten in den weitläufigen Gewölben tausende Wiener Schutz vor Luftangriffen und Bomben.Direkt unter den Bürofenstern von Kardinal Christoph Schönborn wird jetzt zwölf Meter in die Tiefe gebaut, dazu musste auch der Innenhof des Palais aufgegraben werden."Die enorme Tiefe von zwölf Metern zu überwinden, ist der schwierigste Teil der Bauarbeiten. Aktuell wird im Keller eine Bodenplatte betoniert", erklärt Weißensteiner beim Rundgang über die Baustelle. Nach dem Trocknen des Betons kann mit dem Innenausbau des Archivs begonnen werden. "Die neuen Regale werden insgesamt eine Länge von rund acht Kilometern haben." Besonderes Augenmerk wird auf den Schutz vor Brand- und Wasserschäden gelegt - damit das Archiv auch die nächsten Jahrhunderte unbeschadet überstehen kann.Die Matriken der Pfarren der Erzdiözese Wien wurden bereits zur Gänze digitalisiert und sind im Rahmen des Projektes "Matricula online" einzusehen: