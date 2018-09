Alt und jung unter einem Dach

11.09.2018, 10:51 Uhr

Im "Haus Margareten" leben seit kurzem nicht nur Pensionisten, sondern auch Studenten.

MARGARETEN. Im Pensionistenwohnhaus in der Margaretenstraße 30 ist man auf einen Trend aufgesprungen: Eine innovative Wohnform bringt Alt und Jung in den "Häusern zum Leben" des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) zusammen. Dabei leben Studenten und Senioren gemeinsam unter einem Dach – mit Vorteilen für beide Seiten."Begonnen hat das Projekt im März 2017 im Haus Maria Jacobi im 3. Bezirk. Wegen des großen Erfolges haben wir das „Studenten-Wohnen“ dann auf weitere unserer Wiener Pensionistenwohnhäuser ausgeweitet: das Haus Augarten, Mariahilf, Brigittenau, Rudolfsheim, Laaerberg – und schließlich das Haus Margareten", erzählt Franziska Marbler vom KWP.

Beide Seiten profitieren

"Ich genieße die Zeit mit ihm!"

Konkret werden freie Wohnungen in den Pensionistenhäusern an Studenten vergeben. "In der Regel sind es Doppelwohnungen mit etwas über 40 Quadratmetern, in denen jeweils zwei Studierende gut Platz finden."Die Studenten übernehmen dabei nur die Betriebskosten von 220 Euro pro Person. "Ein tolles Angebot, denn die Wohnungen sind zentral gelegen. Bedingung ist aber, dass sich die Studenten 20 Stunden im Monat ehrenamtlich im Haus betätigen und dabei Zeit mit unseren Bewohnern verbringen", sagt Franziska Marbler. Sie begleiten die älteren Damen und Herren zur Post, zu Terminen bei Ärzten oder Ämtern, lesen ihnen vor oder hören einfach zu, was von beiden Seiten sehr positiv wahrgenommen wird. Zudem werden die Mitarbeiter in den Häusern entlastet."Haus Margareten"-Bewohner Alois Kraussler ist 70 Jahre alt. Der Student Cengin Deniz und er treffen einander einmal die Woche und unternehmen kleine Ausflüge im Grätzel, plaudern dabei und tauschen sich aus. "Ich habe viel erlebt und kann Cengin auch Tipps für sein Studium der Agrarwissenschaften geben", meint Alois Kraussler. Student Cengin Deniz bestätigt das: "Ich genieße die Zeit mit Herrn Kraussler. Es ist wirklich interessant, was er zu erzählen hat. Meine Großeltern sind beide sehr alt geworden, ich kann sehr gut mit älteren Menschen. Das macht mir großen Spaß!"Die Wohnungen, in denen die Studenten leben, werden selbstverständlich weiterhin bevorzugt an Pensionisten vergeben. "Wir vermieten erst dann an Studierende, wenn die Wohnungen nicht innerhalb von sechs Monaten an Senioren vergeben werden konnten. Die Vergabe an Studenten sorgt damit auch für eine Deckung von Leerständen", freut sich Franziska Marbler.