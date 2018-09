Da wird im Sitzen getanzt

11.09.2018, 10:42 Uhr

Im Pensionistenklub in der Erdbergstraße gibt es regelmäßig ein buntes Unterhaltungs-Programm.

LANDSTRASSE. "Geht sich noch eine Runde aus, bevor der Sitztanz anfängt?", fragt Monika Triltsch die anderen in der Kartenrunde.Der Pensionistenklub in der Erdbergstraße 16–28/3 hat unter der Woche täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. "Die Mitgliedschaft ist gratis, dazu gibt es jeden Tag eine kostenlose Jause", erklärt Dagmar Schriefl, die Leiterin aller städtischen Pensionistenklubs. Voraussetzung ist nur, "dass man in Pension ist - das Alter ist egal", ergänzt sie.

Kartenspielen ist Pflicht

"Fang das Licht"

Zur Sache

Die insgesamt 170 Wiener Pensionistenklubs haben sich aus Wärmestuben entwickelt und sind mit Ausnahme der Schulferienzeiten ganzjährig geöffnet. Die einzelnen Klubs unternehmen immer wieder Ausflüge in die Wiener Umgebung. "Das kostet nur vier Euro Fahrtbeitrag für den Bus mit Klimaanlage", sagt Schriefl beim Rundgang durch die hellen Klubräume. Am 26. September veranstalten alle Wiener Pensionistenklubs gemeinsam einen Nordic-Walking-Day. "Im 14-Tage-Rhythmus bieten wir größere Aktivitäten an, etwa einen Smoothie-Tag, Line Dance oder Sitztanz - so wie heute", erzählt Schriefl stolz.Die etwa 25 Klubmitglieder sitzen schon unruhig an den Holztischen. "Wir warten schon ganz ungeduldig darauf, dass der Sitztanz endlich beginnt", erklärt ein Herr - der einzige, der heute gekommen ist. "Generell sind die Damen bei uns in der Überzahl, also sind die Herren immer Hahn im Korb", schmunzelt eine Dame, die schon seit 1986 im Klub ist, "darum sind Herren stets gern gesehen - wie alle neuen Mitglieder.""Ohne Kartenspielen geht gar nichts, das ist bei uns Pflichtprogramm", erklärt Monika Triltsch. Tatsächlich wird an fast allen Tischen Karten gespielt. "Dort drüben sitzen unsere Klub-Ältesten, eine Dame ist sogar schon 98 Jahre alt." Ob sie mit einem Foto in die Zeitung will? "Wie bitte? Ich hab' jetzt keine Zeit, weil ich grad' am gewinnen bin", wehrt die 98-Jährige ab.Endlich spielt die Musik: "Fang das Licht" - der Sitztanz beginnt. Synchron bewegen alle Klubmitglieder Arme und Beine, drehen den Oberkörper und klatschen in die Hände - alle, bis auf die Klub-Ältesten. "Die tanzen nicht mit, weil sie nicht mehr so mobil sind", erklärt Dagmar Schriefl. Das tut dem Kartenspiel aber keinen Abbruch: Mit atemberaubender Geschwindigkeit mischt die 98-Jährige das Spiel, routiniert werden die Karten aufgefächert. Zu schnellen Rhythmen neigt sich der Sitztanz jetzt seinem Höhepunkt zu, Beine fliegen hin und her, Arme werden in die Höhe gerissen - "Olé!" tönt es aus den Lautsprechern. In diesem Moment strahlt die 98-jährige Kartenspielerin übers ganze Gesicht und verkündet: "Trumpf!"Die Wiener Pensionistenklubs veranstalten am 4. Oktober ein Speed-Dating für Senioren im Pensionistenwohnhaus Am Mühlengrund im 23. Bezirk.Anmeldung: 01/313 99 170 112