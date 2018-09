Der 'Money Maker' auf Fan-Tour

13.09.2018, 21:27 Uhr

Fast allen Österreicher bekannt, aber meist nur von der Mattscheibe, nimmt Alexander Rüdiger gerne Möglichkeiten wahr, seinen vielen Fans einmal persönlich zu begegnen.

Nach dem Ende der 2018er-Staffel seiner Geldscheffelshow reiste er daher vor seinem wohlverdienten Urlaub noch schnell in unser südlichstes Bundesland, um im Rahmen des ORF-Klassikers 'Guten Morgen Österreich' den vielen Besuchern in Berg im Drautal Rede und Antwort zu stehen.Ganz besonders freute er sich über den Besuch der Dellacherin Carola Resei, die sich als Telefonkandidatin in seiner Show nun bereits zum zweiten Mal über den Gewinn einer der wertvollen Wiener Philharmoniker-Goldmünzen freuen durfte. Wenn man sich ihre Lebensgeschichte anhört, weiß man auch, dass das Glück doch manchmal die Richtigen trifft. Man kann der sympathischen Kärntnerin nur von Herzen wünschen, dass auch noch ihr nächster Traum wahr wird und sie einmal in der Gelddusche beim 'Money Maker' stehen darf.Natürlich ließen sich die Moderatoren Eva Pölzl und Marco Ventre nicht die Gelegenheit aus, sich Tips von Alexander Rüdiger geben zu lassen, wie man in seiner Dusche die meisten Tropfen, äh Scheine, erhascht. Und mehr über die Beweggründe und Erfahrungen des neben seiner TV-Tätigkeit äußerst erfolgreichen Extrem-Marathonläufer für diesen Sport zu erfahren. Dabei erfuhr man auch, dass sein nächstes Projekt ein Langstreckenlauf durch die chilenische Atacama-Wüste sein wird. Umso mehr freuten sich Rüdigers Fans, dass er sein Training dafür unterbrochen hatte, um sich bei ihnen persönlich für ihre Treue bei seiner TV-Show zu bedanken, bei der er nun schon seit zwölf Jahren "das Geld rieseln lässt".