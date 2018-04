Fachprüfung Bergheidengasse: Wenn Profis verwöhnen

23.04.2018, 14:17 Uhr

Die Abschlussklasse der HTLW Bergheidengasse lud zum Prüfungsessen - und ließ keine Wünsche offen.

HIETZING. Die Nervosität stand den Prüfungskandidaten anfangs ins Gesicht geschrieben. Immerhin ging es in den vergangenen Wochen in der Tourismusschule Bergheidengasse um die Abschlussnoten der Schüler in Küche und Service und ihre Gewerbeberechtigung für die Gastronomie. Doch mit der Zeit verschwand beim Prüfungsessen die Anspannung – und der Alkoholspiegel der Gäste stieg.Sekt, Gin Tonic oder etwas Fruchtiges gab’s als Aperitif, dann Austrian Maki mit Soja-Honig-Glace, dazu ein Glas "Small Hill White" vom Weingut Hillinger. Nach der Bouillon mit Basilikumfrittaten wurde zum Lamm mit Spargelgemüse und Kartoffelgratin ein trockener Rotwein, ein Béla-Jóska aus dem Burgenland, serviert. Und zur Nachspeise, Thymian-Crème-brû­lée mit Pistazieneis und Marillen, gab’s für die Hartgesottenen noch Cocktails. Nach dem Mittagessen ließ man das Auto besser stehen.