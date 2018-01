Großartiges Farbspektakel am Regenbogenball 2018

28.01.2018, 23:51 Uhr

Der Wiener Regenbogenball hat sich nicht nur als eine der erfolgreichsten Ballveranstaltungen in Österreich etabliert, er gilt auch als Höhepunkt der Ballsaison für die LSBTI-Community. Traditionell geht es an diesem Abend in erster Linie um gediegene Unterhaltung im klassischen Stil der Wiener Balltradition. Aber die Veranstaltung stellt zugleich auch eine wichtige Manifestation lesbisch-schwuler Kultur dar, die von allen unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität gemeinsam gelebt wird.

Der Reinerlös kommt der vielfältigen Arbeit der HOSI Wien, wie etwa dem Betrieb des Gugg oder der Durchführung der Regenbogenparade zugute. (hosiwien)