JAZZ beim Thurn in Ober St. Veit

mit dem Manfred Josel Trio feat. Rudi Josel (Posaune)

Swing Into Spring



Der ehemalige Soloposaunist der Wiener Philharmoniker und international bekannte Jazzmusiker Rudi Josel präsentiert mit dem swingenden Jazztrio seines Bruders Manfred Josel berühmte Jazzstandards von Luiz Bonfá, Al Cohn, Paul Desmond, Duke Ellington, George Gershwin, Neal Hefti, Rudi Josel u. v. a.

Ein genussreicher und swingender Abend bei frischgezapftem Murauer Bier, gepflegten Weinen und köstlichen Speisen ist garantiert.



Donnerstag, 18. Mai 2017, 19.30 Uhr



Karten: EUR 18,00

Reservierung unter: 0699/1152-0776 oder office@bocksmusicshop.at